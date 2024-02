Rematadas as obras en Pontedeume do camiño de Quinteiro

Os traballos, que forman parte do Plan de Obras da Deputación da Coruña, contaron cun orzamento de 75.000 euros.

O Concello de Pontedeume informa aos seus veciños do remate das obras de ampliación e pavimentación do camiño de Quinteiro, na parroquia de Centroña.

A actuación consistiu na mellora do pavimento con aglomerado en quente nun tramo de 350 metros e a ampliación do camiño en varias zonas, grazas á construción dun muro de contención no comezo do mesmo.

“Tratábase dunha vía que polo seu escaso ancho non permitía o paso de furgóns e camións, ademais de presentar un firme en mal estado”, explica o alcalde, Bernardo Fernández, “e desta meneira melloramos os accesos ás vivendas e un camiño bastante transitado”.

“Con esta actuación, damos resposta ás demandas veciñais coa pavimentación e ampliación do camiño” engade Daniel Ríos, concelleiro de Urbanismo e Infraestruturas de Pontedeume.