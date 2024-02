Agenda electoral-Jueves 8 de febrero

(Jose Luís Álvarez).Faltan nueve días. Este jueves nos desayunamos con la noticias de que la Junta Electoral Central ha ordenado al organismo arbitral autonómico de Galicia que abra expediente sancionador al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la visita que realizó al astillero de Navantia en Ferrolen plena precampaña de las elecciones gallegas del 18 de febrero.

Esa visita, realizada el pasado 24 de enero, había sido denunciada por el PP al entender que vulneraba la prohibición de realizar actos de propaganda que rige para los poderes públicos desde que se convocan unas elecciones hasta la misma jornada de votación.Pedro Sánchez llegó y como un Papá Noel abrió el saco y sacó de él la construcción de un nuevo buque para la Armada. Claro que ya en el año 2014 cuando tambièn estñabamos a las puertas de una campaña prometio ue si el era presidente los astilleros ferrolanos contarían con un nuevo dique. No fue elegido, pero las promesas no se olvidan, ya van unos años de Presi, unos años en los que varios partidos y el comité de empresa le recordaron la promesa pero…como siempre recuerda nuestro director las palabras de Tierno Galván «las promesas en campaña se hacen para no cumplirlas».

Pero bueno…aunque ya con esta van tres propuestas de sanciòn, dos aprobadas por el Supremo..lo hecho hecho está.

A ver que se comenta sobre el tema, suponemos que el PP podría aprovecharlo mientras el PSOE y los del tri o cuatri preferiarán callarlo.

Los socialistas ferrolanos, algunos militantes y el nmero 8 de la candidatura, Manuel Santiago, continúan con su campaña de reparto de publi, bolsas, y otras cosas mas

Y ya..todo parece preparado para el mitin de Zapatero el próximo domingo.

Me cuentan que mañana viernes los sociatas preparan un gran acto en Cedeira, su mitin comarcal al que va la plana mayor, Valentín González Formoso, secretario xeral del PSdeG; Patricia Iglesias, cabeza de lista en la provincia ; el ex rector de la UDC, Julio Abalde, número 2 de la candidatura; y la pontesa Montse García Chavarría, número 5 de la candidatura.

Es de suponer que en el Auditorio Municipal también tendrá voz el alcalde, Pablo Diego Moreda.

Parece que los de VOX ya empiezan a asomar, digo los altos cargos, así nos dicen que se anuncia una visita a Ferrol, este martes y trece, del Secretario General del Partido, Ignacio Garriga Vaz de Conceição. Siempre viene bien dar ánimos a los afiliados y simpatizantes, aunque solo sea una visita protocolaria.

Porque la otra visita es la del presidente Nacional Santiago Abascal que asistirá a un mitin el día 14, a las siete y media de la tarde en el hotel Almirante.

Allí también estarán el candidato a la Xunta y número 1 por Pontevedra, Álvaro Díaz Mella y el cabeza de la candidatura por Coruña Manuel Fuentes.

A ver que nos cuentan

El PP preparando su mitin de este viernes en Narón. Será a las ocho y media de la tarde en el hotel Odeón y se contará con la asistencia del número uno de la candidatura provincial, Diego Calvo y el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, el ferrolano Miguel Tellado.

Previamente, a las siete y media Diego Calvo y Miguel Tellado asistirán a un mitin en el hotel Iberia, en Cabanas.

Mientras miembros de la ejecutiva y simpatizantes, embuchando sobres en la sede local, o repartiendo material de campaña. En esta jornada estuvieron en los barrios de San Juan y Ultramar. Allí acudieron la candidata nº4, Martina Aneiros, acompañada del candidato nº17, Pablo Prieto,así como algunos miembros de la ejecutiva .

Este viernes, a las doce 12.00 h. el presidente del PP de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el candidato nº17, Pablo Prieto, realizan reparto electoral en el barrio de Canido.

Como ya hemos comentado el domingo estará por estas tierras Alberto Núñez Feijóo y el martes Alfonso Rueda.

En su programa de visitas el ferrolano Mon Fernández, del BNG, candidato comarcal al Parlamento Gallego, desarrolló en la tarde de este jueves un acto público en Cabanas acompañado de Xosé Manuel Golpe, candidato también y vecino de esta localidad en el que aprovechó para explicar la propuesta del BNG para poner en marcha un ente ferroviario gallego que ponga en valor el servicio ferroviario de cercanías que ayude a «mejorar la movilidad de los vecinos y vecinas de nuestra comarca y de nuestro país«.