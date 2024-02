Primeira descarga deste ano do «proxecto Plancton» no porto de Ferrol

O Plan de Conservación Territorial On, no que se enmarca esta iniciativa, leva retiradas máis de 55 toneladas de lixo dos fondos e costas Galegas en tres anos.

Afundación, a Obra Social de ABANCA, en colaboración coa Confraría de Pescadores e Mariscadores de Ferrol conseguiron retirar en 2023 máis de seis toneladas media de lixo mariño dos fondos nos que os pescadores realizan a súa actividade diaria.

No marco do proxecto PLANCTON, impulsado pola Obra Social de ABANCA, en xuño de 2023 instalouse un contedor de 5 metros cúbicos de capacidade no porto de Ferrol, nas proximidades da lonxa, que se baleira periodicamente a medida que se vai enchendo de residuos.

Este martes 6 ás 11.00 h, realizarase a primeira descarga de 2024, coa presencia do patrón maior da Confraría de Pescadores e Mariscadores de Ferrol, Gustavo Adolfo Chacartegui Pérez-Castrillón.

O Plan de Conservación Territorial On, no que se enmarca esta iniciativa, é un proxecto no que a implicación do colectivo de traballadores do mar é especialmente relevante para a consecución dos obxectivos non só de recollida se non de trasladar a toda a sociedade a importancia de promover xeitos de actuar responsables que permitan manter os recursos sen comprometelos para as xeracións futuras.