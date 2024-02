Convocadas en Galicia 73 bolsas de formación en archivos, museos y bibliotecas

Con un presupuesto total de 1,1 millón de euros, se subvencionará, por un lado, la mejora de infraestructuras y, por el otro, ofrecerá 73 bolsas de formación.

Las primeras convocatorias de ayudas, publicadas por las Xunta, para archivos y museos gallegos, que se suman a las dirigidas a las bibliotecas publicadas pueden solicitarse hasta el 29 de febrero. Ambas convocatorias, dotadas con un presupuesto total de 1,1 millón de euros, subvencionará, por un lado, la mejora de infraestructuras y, por el otro, ofrecerá 73 bolsas de formación.

Estas ayudas, publicadas en el Diario Oficial de Galicia (DOG), forman parte del Plan Xeración Cultura. El Gobierno gallego ha dispuesto 185.000 para la custodia de documentación en archivos, de los que ayuntamientos y entidades privadas sin ánimo de lucro podrán beneficiarse con una cuantía máxima de 7.000 euros — 9.000 si son solicitudes conjuntas–.

Asimismo, las entidades locales o privadas sin ánimo de lucro que sean titulares de museos, colecciones museográficas o centros de interpretación tienen destinados 200.000 euros en total.

Según ha trasladado la Xunta en un comunicado, esta convocatoria pretende facilitar «la conservación, la seguridad, la documentación, la investigación y la difusión en centros museísticos».

BOLSAS DE FORMACIÓN

Por otro lado, la Xunta ofrece 73 bolsas de formación, 20 de ellas en archivos. Para esta disciplina los beneficiarios deberán tener un grado universitario o equivalente, acreditar el dominio de la lengua gallega y no beneficiarse anteriormente de estas mismas bolsas, así como no tener empleo remunerado y no haber cometido ninguna infracción.

Esta convocatoria tiene un presupuesto de 123.000 euros -950 euros brutos mensuales para los bolseros durante seis meses con posibilidad de prorrogar otros seis–. Otras 20 personas podrán beneficiarse de una formación teórico-práctica respecto a la gestión y difusión en espacios museísticos con un presupuesto idéntico y con las mismas condiciones para acceder a la ayuda.

Además, en este caso los interesados en formarse en museos deberán tener cursados un mínimo de 75 créditos en Historia del Arte y Arqueología, mientras que los interesados en formarse en restauración de fondos de museos deberán tener grado o diplomatura en conservación y restauración de bienes culturales o equivalente en Arqueología y Pintura o Escultura.

En el caso de las bolsas de formación en biblioteconomía, la formación será apoyada por tutores de ocho centros bibliotecarios de la Xunta y de la Biblioteca de Ferrol, quienes formarán en el uso y tratamiento de los fondos, la atención a los usuarios y en la planificación, gestión y ejecución de los distintos servicios.

El presupuesto total asciende a 463.757 euros, a repartir entre 33 beneficiarios que recibirán 940 euros brutos mensuales. Asimismo, como novedad no podrán exceder siete horas diarias ni 35 semanales de formación y dispondrán de 10 días de descanso adicionales.