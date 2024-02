18-F-Miguel Tellado «no defraudó» en sus declaraciones. «Los ferrolanos somos de hablar claro», y habló

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha participado en la mañana de este viernes en un desayuno informativo en Ferrol donde ha estado acompañado por el presidente del PP de Ferrol, José Manuel Rey Varela; la número 4 por la provincia de A Coruña, Martina Aneiros, y el número 17, Pablo Prieto. Con él se trataron diversos temas, no sólo los refrentes a las elecciones del 18-F, y realmente «no defraudó».

LO QUE SE JUEGA GALICIA

Ha asegurado que en estas elecciones Galicia se juega «parecerse a España o seguir siendo la isla de estabilidad que fue durante los últimos quince años, ajena al desgobierno y a la inestabilidad de la política nacional»

«En Galicia tuvimos durante las últimas cuatro legislaturas gobiernos centrados única y exclusivamente en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, y que desde los ejecutivos de la Xunta del PP hemos perseguido que Galicia avanzara de forma progresiva», ha insistido, remarcando que «la Galicia de hoy poco o nada tiene que ver con la Galicia que nos encontramos en el año 2009 cuando Alberto Núñez Feijóo llegó a la Presidencia de la Xunta».

«Hoy somos líderes en creación de empleo, en bajada del paro, especialmente en el juvenil, somos líderes en atracción de empresas, en crecimiento del PIB, somos líderes en bajada de impuestos, mientras el Gobierno de España cruje las subidas de impuestos continuadas al conjunto de la sociedad española», ha detallado Tellado, para referirse a Galicia.

LLEGADA DE MINISTROS

Así, para el popular «Galicia funciona», por lo que «hay que garantizar que siga funcionando«, ya que «hay que evitar correr el riesgo de que lo que funciona se pare, porque puedan llegar quienes al final lo único que pretenden es llegar al Gobierno para desalojar el PP, para desalojar al gobierno de Alfonso Rueda».

«Venimos de 15 años de avances consecutivos en nuestra comunidad y se trata de que nadie pare todos esos avances, incidiendo que nuestra región está siendo marginada por el Gobierno de Pedro Sánchez a lo largo de los últimos años, nos han olvidado en toda la serie de materias y con toda la serie de inversiones, especialmente en todo lo que tiene que ver con las infraestructuras», ha indicado, señalando que durante los próximos 15 días Galicia va a «vivir y a sufrir una lluvia de ministros anunciando una lluvia de inversiones y una lluvia de actuaciones, pero lo cierto es que si uno mira hacia atrás, lo cierto es que poco o nada han venido a Galicia o poco o nada han venido a Ferrol».

ENSALADILLA DE PARTIDOS

«Yo creo que en estas elecciones se presenta un presidente a la reelección, con una experiencia acreditada de bagaje de gobierno que ha sido tremendamente útil para Galicia y del otro lado hay unos candidatos que carecen de experiencia de gestión o que la que han tenido ha estado bajo las sombras de dudas, es el caso de José Ramón Gómez Besteiro cuya gestión ha estado bajo esa sombra (Aludió al caso del Garañón en Lugo, un edificio pendiente de derribo). Ana Pontón carece de experiencia de gestión alguna y a Marta Lois yo creo que le ocurre lo mismo.

Y a esta ensaladilla de partidos o macedonia de siglas hay que añadirle un Podemos que además todos los días se encarga de contradecir a Sumar y al PSOE, los días pares a los unos y los impares a los otros .

Bueno, pues esa gente se pretende poner de acuerdo para gobernar Galicia, yo creo que una alternativa claramente imposible y que puede ser calamitosa para Galicia.

Aquí hemos sufrido bipartito y fue un desastre pues…esto sería un bipartito al cuadrado, ¿no?, porque hay que sumar a cuatro para impedir que el que previsiblemente va a ganar las elecciones no pueda gobernar. Yo creo que ese es el relato de las alternativas que hay sobre la mesa.

Si, cierto, también está la Democracia Orensana y VOX, pero yo creo que todo hace indicar que estas dos formaciones políticas no van a tener representación, así lo dicen todas las encuestas . El límite electoral es el 5% y como digo todo parece indicar que cualquiera de esas dos formaciones políticas están lejísimos de alcanzar esa barrera, lo que quiere decir que cualquier voto a esos dos grupos no se traducirá en representación parlamentaria y por lo tanto no será útil

Nuestro objetivo es ganar y gobernar y darle a Galicia estabilidad, el mejor gobierno posible y eso solo lo puede ofrecer el Partido Popular”.

LA ATENCIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL

Sobre la atención que le presta el gobierno central a la Xunta de Galicia y a Ferrol en temas institucionales Miguel Tellado señaló que “Tenemos un gobierno que ha perdido toda traza de institucionalidad , a lo largo de los últimos años, y que al final este no es el gobierno de España es el gobierno de Sánchez, el gobierno que ha perdido los más mínimos límites de respeto institucional y de colaboración con otras administraciones.

Creo que cuando se da ese paso se hace un daño a las instituciones y a la imagen de la propia Política , un daño irreparable . Yo creo que el Partido Socialista ha dejado de ser ese partido de Estado que un día fue,ha dejado de ser un partido que milita en el constitucionalismo y se ha convertido en un partido al servicio de una única persona, diría más, al servicio de la ambición de una única persona .

El Partido Socialista es una plataforma para la proyección de los intereses personales de un único hombre que se llama Pedro Sánchez que cree que el poder le pertenece, que todo vale, y que el fin justifica los medios. Nosotros creemos que la Política es servicio público, que llegamos a las administraciones para gobernar para todos , nos voten o no nos voten y que nuestro objetivo es mejorar la vida de las personas y que todo lo que va en otra dirección al final denigra la propia actividad política y es un error”

UN PORTAVOZ MUY FERROLANO

Se le pregunta si ¿sobre aquello de que a Alfonso Guerra le llamaban el “dóberman del PSOE” se le llamará a usted el “dóberman del PP, por sus intervenciones en el Congreso de los Diputados?. Tellado sonríe y…”Bueno, sinceramente eso no lo he escuchado, yo creo que en la izquierda deben acostumbrarse a que el Partido Popular tenga portavoces que se expresen con claridad, que defiendan sus ideas, sus valores, sus principios..eso no supone faltarle al respeto a nadie pero si plantar cara en determinados debates en los que no tenemos porque amilanarnos.

Soy un portavoz muy ferrolano, los ferrolanos somos de hablar claro, de decir las cosas a la cara, de llamarle al pan…pan y al vino…vino y es un poco lo que estamos tratando de hacer en esta etapa donde el Partido Popular tiene un triple compromiso, tenemos la obligación de representar a loocho millones de españoles que nos dieron su confianza; tenemos un segundo compromiso que es representar a una mayoría de españoles que votó cambio el 23 de julio ; y tener un tercer compromiso que es el de representar a una inmensa mayoría de españoles que no están de acuerdo con lo que está pasando en nuestro País, muchos de ellos han votado a Sánchez y hoy no se sienten representados ni identificados con lo que está haciendo Pedro Sánchez, porque en campaña electoral se comprometió precisamente a lo contrario a lo que ahora está haciendo, y creo que hay mucho votante socialista que se siente defraudado, que se siente traicionado.

El PSOE ha traicionado su tradición constitucionalista, ya no es el partido de Estadio que fue y muchos de sus votantes no se reconocen en el Sánchez de hoy , que es una enmienda a la totalidad al Sánchez de hace cuatro años o al Sánchez de hace seis meses, porque está instalado en el pragmatismo absoluto de lo que más le convenga”.

Termina el encuentro y preparado para seguir ruta, atender temas en Ferrol y ya por la tarde en Ortigueira con el presidente Feijóo.