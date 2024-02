Los populares piden el voto para Ferrol, porque el voto para Ferrol es el voto para Rueda

El presidente del PP de Ferrol, José Manuel Rey Varela, acompañado del portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados,

Miguel Tellado, y los candidatos del PPdeG nº4, Martina Aneiros, y nº17, Pablo Prieto, celebraron en la mañana de este viernes el tradicional desayuno con la prensa en el que insistieron en lo importante que es el 18F mantener la estabilidad de lo que funciona con

Rueda frente a un grupo de partidos que solo quieren que no gobierne la lista más votada.

«GALICIA Y FERROL FUNCIONAN PORQUE TIENEN PROYECTOS Y OBJETIVOS»(Rey Varela)

Rey Varela realizó dos consideraciones. La primera garantizar la participación de dos ferrolanos en el Parlamento en Galicia, tanto Aneiros como Prieto tienen una experiencia profesional y política demostrada, apuntó. “Nosotros tenemos un proyecto de ciudad y objetivos importantes que se defienden en Ferrol, en Santiago y en Madrid lo que demuestra la apuesta por la ciudad y lamento que el PSOE haya ido mermando su representación institucional de Ferrol”.

Y la segunda, “Galicia Funciona y Ferrol Funciona porque tienen un gobierno estable y un proyecto”. Rey Varela recordó que “en los últimos seis meses hemos firmados dos convenios muy importantes: Abrir Ferrol al mar con más de 15 millones financiados por la Xunta y el Concello y ayer se aprobó en el Consello de la Xunta el convenio administrativo Ferrol ciudad del deporte, con una inversión de 18 millones de euros”.

“Rueda está cumpliendo la hoja de ruta que hemos acordado, Ferrol va a Funcionar y Galicia va a Funcionar”, por eso “quiero pedir el

voto para Ferrol porque el voto para Ferrol es el voto para Rueda”.

«Yo que si tengo responsabilidades orgánicas quiero decir que nuestro objetivo es contribuir a que Galicia siga avanzando y para eso lo importante es que Alfonso Rueda pueda gobernar sin ataduras y lo que nos planteamos desde Ferrol es que con el respaldo mayoritario de los ferrolanos podamos garantizar dos ferrolanos en el parlamento de Galicia, no como el PSOE que tendrá cero representantes , nuevamente. Yo lo que digo es que vamos a tener dos diputados .

Lamento muchísimo que un partido, que siempre fue un partido importante en toda España haya ido mermando su representación institucional en el ámbito de Ferrol. Ferrol es una gran ciudad que no merece que un partido como es el socialista no tenga representantes en la diputación de Coruña , en el Parlamento de Galicia ni en el Congreso de los Diputados y el Senado.

Yo realmente por eso lo siento y desde luego nosotros ofrecemos a todos aquellos ferrolanos que se sientan huérfanos de una representación directa ..que aquí estamos nosotros, garantizando que antes que el partido está Ferrol.

Si hay partidos que no cuentan para nada con Ferrol en sus decisiones internas, ¿como van a contar en otros ámbitos con nuestra ciudad?”.

“GALICIA FUNCIONA Y LO QUE FUNCIONA HAY QUE GARANTIZAR QUE SIGA FUNCIONANDO” (Miguel Tellado)

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario en el Congreso, el ferrolano Miguel Tellado, ensalzó las trayectorias políticas y profesionales de Martina Aneiros y Pablo Prieto.

«En Galicia nos jugamos seguir siendo una isla o que se parezca a España. En Galicia tenemos un gobierno centrado en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, somos líderes en creación de empleo, en bajadas de impuestos mientras el Gobierno de España los sube, en la mejora de los servicios públicos, en la política social, en educación, en el cuidado de nuestros mayores…» relató

Tellado.

“Galicia Funciona y lo que funciona hay que garantizar que siga funcionando y evitar que se pare”, insistió. “Hoy el único candidato con un proyecto solvente y maduro es Rueda y los demás solo tienen como proyecto que el PP no gobierne y, por eso, nosotros pedimos una mayoría sólida para blindar a Galicia frente de la inestabilidad que hay en España».

Tellado denunció que Galicia ha sido marginada por Pedro Sánchez. “Durante los próximos 15 días vamos a sufrir una lluvia de ministros con una lluvia de inversiones y actuaciones, pero si mira hacia atrás poco o nada han venido a Galicia y a Ferrol y todas sus promesas son estériles”.

Frente a ese olvido de Sánchez, los que dicen que quieren cogobernar Galicia son cómplices desde Besteiro, hasta Ana Pontón- que firmó un acuerdo de gobierno que se ha convertido en papel mojado-, nada se puede esperar del BNG y Marta Lois que carece también de gestión. “Si Rueda sigue siendo el presidente, a Ferrol le irá mejor, y es la garantía de éxito que entre todos tenemos que conseguir”.

“UN ORGULLO REPRESENTAR A FERROL” (Pablo Prieto)

Pablo Prieto aseguró que “es un orgullo formar parte de esta candidatura y estoy muy ilusionado”. Prieto, en la línea de Tellado, señaló que “el 18F tenemos la oportunidad de seguir apostando por lo que funciona, con Rueda, o la inestabilidad de un grupo de partidos tal y como vemos en España”.

Aseguró que “Galicia no va a fallarle al PP porque los gallegos quieren estabilidad y un programa electoral realista”. Y compromisos plasmados en presupuestos como así lo ha demostrado ya Rueda con el presupuesto más grande de la historia en el área de deportes para el 2024: 56 millones de euros.

“LLEVAMOS 15 AÑOS DE ESTABILIDAD EN GALICIA”(Martina Aneiros)

La candidata nº 4 del PPdeG, Martina Aneiros, auguró una campaña intensa y decisiva para los próximos días. “Entre todos vamos a transmitir lo que Rueda ha hecho y lo que queremos seguir haciendo”.

La confianza que genera Alfonso Rueda está basada en prometer lo que se puede cumplir y garantizó que “el programa electoral que presentamos se va a cumplir, no faltamos a nuestra palabra, así lo demuestran los 15 años de estabilidad y gestión en Galicia”.

Aneiros destacó el compromiso de Rueda con Ferrol con ejemplos como las inversiones del programa Rexurbe, las obras de ampliación del CHUF, Abrir Ferrol al Mar, el saneamiento del rural y la ciudad del deporte… “Hay que trabajar desde la corresponsabilidad, juntos y ayudando en la cofinanciación”

“Vamos a darle al gobierno de la estabilidad de Rueda porque no queremos que se abra una nueva fase de bloqueo e incertidumbre como se vive en España”, por eso pedimos el voto para Alfonso Rueda, para Galicia.