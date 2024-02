Se imparte en Narón o curso de “Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG”

As persoas que desexen realizar a acción formativa, con certificado de profesionalidade nivel 2, de formación cualificada completa, de “Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG” deben inscribirse a través da web de emprego da Xunta de Galicia.

Esta acción formativa, tal e como recordou a concelleira de Formación do Concello de Narón, Natalia Hermida, diríxese a persoas desempregadas que para poder realizala deben ter a titulación de ESO, Competencias clave nivel 2, FP en primeiro grao e/ou outras titulacións académicas ou certificados.

O vindeiro 14 de febreiro terá lugar o proceso selectivo, sendo preciso estar previamente inscrito. O trámite pode realizarse no enlace: https://emprego.xunta.es/diplos/curso?accion=2023/005110-01 (co código 2023/005110-01) ou de xeito presencial acudindo á Oficina de emprego ubicada na Praza Camilo José Cela, no edificio administrativo da Xunta en Ferrol.

As clases terán unha duración de de 678 horas e impartiranse do 22 de febreiro ao 12 de setembro deste ano, en horario de tarde (de 15:00 a 20:00), no Centro municipal de Formación Irmás Froilaz, na Gándara

Interpretación de planos de soldadura, procesos de corte e preparación de bordos, soldadura oxigás, soldadura MAG de estruturas de aceiro ao carbono, soldadura MIG de aceiro inoxidable e aluminio e soldadura con arame tubular forman parte do programa formativo deste curso.

A maiores, o alumnado realizará módulos transversais: un básico de Prevención de Riscos Laborais, outro de Inserción laboral, sensibilización medioambiental e na Igualdade de xénero e outro de formación para a Igualdade. No apartado de prácticas realizarán 40 horas de soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG.

As persoas interesadas en recibir máis información poden chamar ao número de teléfono 981 337 700 (extensións 1123 ou 2602).