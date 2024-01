Casi 200 deportistas inscritos en Ferrol en el LVII trofeo de cross Joaquín Romero

El concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, presentó la LVII edición del trofeo Joaquín Romero, una prueba popular de campo a través organizada por el Ayuntamiento de Ferrol y con el control técnico de la Delegación en Ferrol de la Federación Gallega de Atletismo.

La prueba se disputará el sábado 3 de febrero con salida a las 10:00 horas de As Cabazas. Podrán participar en la cita todos los atletas que lo deseen, federados o no. Hasta el momento hay cerca de 200 inscritos, de los que 120 participarán en la categoría absoluta y cerca de 75 en el resto de categorías.

Entre las novedades de este año, Aldrey destacó que tanto hombres como mujeres completarán el mismo recorrido, correspondiendo a seis kilómetros en las categorías máster, sénior, sub 23 y sub 20.

La categoría sub 18 recorrerá cuatro kilómetros y medio; la sub 16, tres kilómetros, la sub 14, dos kilómetros, la sub 12, un kilómetro; sub 10 500 metros; sub 8, 200 metros y peques 50 metros.

Las personas interesadas en participar en la prueba podrán inscribirse hata las 22:00 horas del miércoles 31 de enero, a través de la web de Carreras Gallegas.

Los dorsales podrán retirarse el viernes 2 de 16:30 a 20:30 horas en el pabellón de A Malata y el sábado 3 desde las 09:00 horas hasta 10 minutos antes del comienzo de la prueba en la carpa de la organización.

Se premiarán las tres primeras personas clasificadas de cada categoría de las absolutas y menores excepto la categoría peques. La entrega de trofeos se realizará una vez cerrado el control de meta. Aldrey recordó la figura de Joaquín Romero Serantes, atleta nacido en Canido, campeón gallego de maratón que obtuvo la Medalla de Plata al Mérito Deportivo y fue galardonado en el 1974 en la IV Fiesta del Deporte Ferrolano.

Asimismo, hizo referencia a su capacidad de sacrificio demostrada, por ejemplo, en la maratón de Reus, donde llegó a la meta en cuarta posición descalzo y con los pies ensangrentados.

En la rueda de prensa, el concejal estuvo acompañado por el hijo y sobrino de Joaquín Romero, Joaquín y Javier, respectivamente, y por el presidente de la comunidad de montes de Covas y Esmelle, Manuel Sendón. Los tres concordaron en el agradecimiento al Ayuntamiento de Ferrol por la organización de la prueba y, junto al edil, invitaron a deportistas y ciudadanía a disfrutar de este evento deportivo.