VOX denuncia censura hacia su partido

El candidato de VOX a la Presidencia de la Xunta de Galicia, Álvaro Díaz-Mella, ha denunciado en la mañana de este martes la censura desde la televisión pública gallega al restringir la participación de VOX en los espacios electorales y el debate de candidatos.

“Una vez más nos vemos sometidos a la censura y la televisión de Galicia (TVG) ha decidido anteponer a Sumar y a Podemos, antes que a la tercera fuerza política nacional, que es VOX”, se ha lamentado. “De quién depende la televisión de Galicia? Pues eso”, ha ironizado Díaz-Mella.

Y no sólo en la televisión gallega. Según Díaz-Mella, el PP ha pactado con el PSOE que VOX no esté presente en los debates electorales ni tenga cobertura electoral en ninguna televisión pública “porque quieren silenciarnos”, pero “nosotros no nos vamos a rendir e intentaremos por todos los medios hacer llegar a todos los gallegos el programa de VOX en Galicia, sin mentiras ni manipulaciones”, ha advertido.