Inaugurados en Ferrol los actos del «Año de Torrente Ballester». Ofrenda floral y acto institucional

(Fotos: Kiko Delgado-Concello y Galicia Ártabra)-El Ayuntamiento de Ferrol inauguró en la mañana de este sábado, día 27 de enero, la agenda de actos programados con motivo del año de Gonzalo Torrente Ballester, coincidente con el 25 aniversario de su muerte. Los actos que tuvieron lugar en esta jornada consistieron en una ofrenda floral ante la tumba del escritor ferrolano en el cementerio de San Salvador de Serantes y un acto institucional celebrado en el Palacio Municipal.

OFRENDA FLORAL

Una comitiva, formada por el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela; el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez; el director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; el concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far; miembros de la corporación, autoridades e hijos y nietos del escritor fallecido tal día como el de hoy hace 25 años.

El concelleiro delegado de Cultura, José Ponte Far pronunció una breves palabras en homenaje y recuerdo a Torrente

Álvaro Torrente, hijo del homenajeado, muy emocionado, manifestó “estamos profundamente agradecidos al Ayuntamiento de Ferrol por mantener el fuego vivo, a la Xunta que nos apoya desde hace muchos años en la Fundación y, en especial, a Pepe Ponte que da la voz cada año a este homenaje”.

Por su parte el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, ensalzó la figura de Torrente “uno de los creadores literarios, nacido en Ferrol, más importantes y significativos de la Galicia y de la España contemporánea”. “Queremos homenajear a Torrente Ballester, uno de los escritores más aclamados de su generación en todo el país, para mostrar que su legado sigue vivo entre todos nosotros, pues su obra disfrutó de un reconocimiento unánime por parte de todo el mundo”,

“El suyo es uno de los legados más pasmosos, creativos, prolíficos e innovadores de nuestra literatura”, dijo el conselleiro de Cultura. “Torrente Ballester encontró en Ferrol, su tierra, el imaginario y la ironía con la que llenaría páginas enteras de su obra, además de una mitología que se encargó de divulgar y popularizar entre el gran público”, añadió.

El acto contó con la colaboración, un año más ,del cuarteto de gaitas del Real Coro “Toxos e froles”, que interpretó varias piezas musicales.

UNA GRAN EXPOSICIÓN

Román Rodríguez avanzó que “estamos trabajando en una gran exposición para celebrar la 25 muerte, que se hará en la Biblioteca Nacional de España y será itinerante pasando por Salamanca, Santiago y Ferrol. Una exposición sobre su figura, obra y huella en Galicia y en el conjunto de España.”

Esta muestra se realiza en colaboración con la Biblioteca Nacional de España, la Junta de Castilla y León, los ayuntamientos de Salamanca y Ferrol y la Fundación Torrente Ballester. Comisariada por Darío Villanueva, se inaugurará en verano en la Biblioteca Nacional y, posteriormente, será itinerante, llegando a Santiago, Salamanca y Ferrol”. “Queremos homenajear a Torrente Ballester, uno de los escritores más aclamados de su generación en todo el país, para mostrar que su legado sigue vivo entre todos nosotros, pues su obra disfrutó de un reconocimiento unánime por parte de todo el mundo”, afirmó.

ACTO INSTITUCIONAL

Tras este primer acto, los asistentes a la ofrenda floral se desplazaron al salón de recepciones del Palacio Municipal.

Allí se encontraban también, entre otros, el Comandante General de la Fuerza de Protección de la Armada, general de Infantería de Marina, Manuel García Ortiz; el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea; el comandante del Tercio del Norte de la Infantería de Marina, coronel, Francisco Guerrero Mayol; ediles de los distintos grupos políticos municipales, excepto del BNG; representantes de las fundaciones “ Torrente Ballester “ y “Carlos Casares”; y de distintas asociaciones culturales, vecinales, sociales, sindicales; y amigos del recordado escritor.

Tomó la palabra el alcalde de la ciudad que agradeció la asistencia de todos los presentes declarando el inicio del año dedicado a Torrente Ballester.

FERROL NO SE OLVIDÓ NUNCA DE DON GONZALO

El edil de Cultura, José Ponte Far,“un torrentista de toda la vida” fue el que inició el turno de intervenciones.

“Todos los aniversarios de fallecimientos de seres queridos tienen un punto de tristeza, pero realmente entrañan también algo que reconforta, pues acordarnos de ellos es, de alguna manera, mantenerlos vivos y presentes en nuestra memoria y en nuestros afectos.”

“Ferrol, donde don Gonzalo se crió, se hizo hombre y el lugar que eligió como su morada definitiva, no se olvido nunca de este día desde hace 25 años. Nunca faltó un ramo de flores en su tumba de Serantes ni la presencia del alcalde y representantes de la corporación en el acto de esa ofrenda. Y hubo muchos alcaldes y gobiernos municipales de distintos colores , pero, salvo los dos años del covid la visita a Serantes estuvo en la agenda de todos”.

“No me olvido del interés del interés y empeño que puso este gobierno municipal, con el alcalde a la cabeza, que no dudó en proclamar como Año de TB este 2024, con la colaboración de la Xunta de Galicia, a través de su Director Xeral de Cultura, que hoy nos acompaña”.

“Yo no voy a hablar de don Gonzalo. Hoy no me toca. Le corresponde hacerlo a un magnífico orador , gran conocedor de la obra de Torrente y amigo personal de él, como es Víctor Freixanes, a quien quiero agradecer su presencia aquí, que para nosotros es un lujo y, sobre todo, la aceptación inmediata y gustosa con que aceptó nuestra invitación a intervenir en este acto”.

Ofreció una serie de textos aparecidos en distintos medios de comunicación al día siguiente del fallecimiento del escritor, entre ellos hizo alusión a un titular de un medio galego “Adiós al señor de las palabras”.

UN VIDEO SORPRENDENTE

Terminadas estas palabras Ponte Far anunció la proyección de un video “que les va a sorprender. En primer lugar porque quien habla en el vídeo es Torrente; mejor dicho es una voz retocada por la inteligencia artificial, que imita con gran verosimilitud la de don Gonzalo . Es una creación de una empresa local de diseño que se llama Occidente.

En segundo lugar, porque es un video muy ferrolano, que sirve para hablar de la ciudad, de tal manera que Ferrol es coprotagonista a través de los ojos con gafas y de las palabras de Torrente Ballester. El video es corto, pero intenso, emotivo, por lo que uno se queda con las ganas de que continuará”.

Y comenzó el video…..“Ferrol es una ciudad de intelectuales”, asegura, en la que el “Racionalismo está presente en cada pisada” y “somos el resultado de esa influencia”. El Torrente Ballester del vídeo recuerda que “pasé mucho tiempo fuera de mi tierra y, al final, regresé a descansar a unos pocos metros de mi casa natal”, añadiendo que cerró el círculo en la ciudad de las líneas rectas. “Otra deliciosa contradicción en una de las ciudades más interesantes que existe y que toda personas con inquietudes debería venir a conocer”, concluye.

ES DE JUSTICIA ESTA CELEBRACIÓN

Y tras la proyección del video, muy aplaudido por los asistentes tomó la palabra el presidente de la Real Academia Galega, Víctor Fernández Freixanes quien más que una erudita conferencia ofreció de forma sencilla una serie de datos y comentarios, muchos de ellos personales, de su amigo TB, siempre hablando como lector, escritor y editor.

Habló sobre la vida y trayectoria del escritor ferrolano, destacando que “es de justicia esta celebración en la que la ciudad de Ferrol recuerda a uno de sus ciudadanos y escritores más ilustres”. En su intervención, construida desde los recuerdos, recordó como en Mugardos recibió el primer premio de novela, en gallego, “Blanco Amor” y Torrente era el presidente del jurado. También como Torrente formaba parte del jurado cuando recibió otro premio por “A cidade dos césares”. Y que la imagen que tiene de Torrente Ballester fue en Pontevedra, poco antes de que el ferrolano marchara para Estados Unidos, y destaca su generosidad con él y con los escritores que empezaban a expresarse en gallego, “escuchaba y no pontificaba, sobre todo con la gente joven”.”Era muy inteligente, vivió mucho y también “pasó muchas”. Una frase que no debe olvidarse “Abrió luces a sus alumnos, el buen profesor es capaz de abrir la luz”.

Freixanes calificó a Torrente Ballester como “un magnífico arquitecto de novelas” que concibe la literatura como un juego de complicidades en el que participa el escritor y el lector e hizo hincapié en el papel destacado que tiene Ferrol en numerosos de sus textos, sobre todo “en su universo de viejos y heroicos navegantes, en sus barrios populares y en la construcción de la propia ciudad”.

«Esta iniciativa del concello merece todos los aplausos. Honra a la ciudad de Ferrol”.

UNA AUTÉNTICA PIEZA MUSICAL EN HONOR A TORRENTE

Tras las palabras de Freixanes se estrenó la composición “Off-Side” en homenaje a Don Gonzalo, una obra del catedrático de música y compositor Miguel Brotóns, afincado familiar y profesionalmente en Ferrol quien ofreció desinteresadamente una pieza musical que había escrito en homenaje a TB. La idea había salido de una reunión de la directiva de la Sociedad Artística Ferrolana-la SAF,, de la que Brotóns es vicepresidente y responsable del area musical. La letra es la suma de frases escritas por Torrente o reflexiones de algunos críticos que escribieron sobre él.

Dice Ponte Far que don Gonzalo “como buen ferrolano, era un gran aficionado a a música, con la que creció escuchando en la calle a rondallas, corales, bandas y tambores… Mas tarde se convirtió en un aficionado a la música culta , sin abandonar el gusto por la popular ferrolana”.

“Off-Side” fue interpretada por la soprano Patricia Rodríguez y el pianista, doctor catedrático y académico de la Real Academia Galega de Belas Artes, Alejo Amoedo. Ambos fueron muy aplaudidos al igual que el compositor, Miguel Brotóns, que también saludo a los asistentes.

PRESERVAR SU LEGADO

El director xeral de Cultura, de la Xunta de Galicia, Anxo Manuel Lorenzo Pérez, felicitó al concello por esta iniciativa “La ciudad honra a un escritor universal. Es importante para Ferrol como ciudad y porque además pone en valor a una figura del siglo XX recuperando su memoria y la de ese siglo”.

“A Torrente hay que ponerlo en el sistema literario y hay que ser capaces de preservar su legado y transmitirlo a las próximas generaciones, y precisamente este tipo de iniciativas nos tienen que servir para proyectar las figuras de escritores como Torrente Ballester”.

“Leer a Torrente no es leer a un autor de usar y tirar, tenemos que reivindicar la lectura de los grandes escritores del siglo XX”.

Finalizó con un ¡Viva a literatura!, ¡Viva a Cultura”.

UNA CIUDAD QUE RECONOCE Y HONRA A UN ESCRITOR

José Manuel Rey Varela cerró el acto agradeciendo a Freixanes su presencia e intervención en un día que representa el arranque oficial del año de Torrente Ballester en Ferrol.

El regidor destacó que es preciso estudiar y promocionar la figura de este escritor clave en la narrativa del siglo XX, “y eso es lo que estamos haciendo en Ferrol. Una ciudad que reconoce, que honra a un escritor, es un pueblo interesante”, afirmó.

“Un pueblo que se centra en valores que no se pueden medir con éxitos efímeros, sino con la aportación cultural que hace a la ciudadanía a través de programaciones como la que hoy comenzamos”, añadió.

Rey Varela hizo alusión al “contraste entre la lógica de una ciudad racionalista y la fantasía de un universo encantado en el valle de Serantes, una de las principales características de su obra”. “Él es todo un referente en la cultura gallega y española y estamos orgullosos de que Ferrol, su tierra, fuera de alguno manera fuente de inspiración para su obra”, afirmó. El alcalde finalizó su intervención invitando a toda la ciudadanía a asistir a los eventos que ocuparán la agenda en este año de Torrente Ballester y a aprovechar el “impagable legado literario que nos dejó”.

Al finalizar se entregó a los asistentes una publicación en la que se recoge la partitura, de Miguel Brotóns. También una copia de una fotografía inédita de Torrente Ballester cuyo autor Bernardo Pérez presenta una parte de su obra en el Centro Cultural que lleva el nombre del escritor ferrolano.

Asimismo el alcalde entregó unas figuras de Sargadelos que representan a Torrente al director xeral de Cultura y a Freixanes.

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Este domingo 28 se llevará a cabo la representación de la obra teatral “Las hermanas Recalde”, una adaptación de la novela de Gonzalo Torrente Ballester titulada “La boda de Chon Recalde” a cargo del grupo de teatro aficionado Bazán.

El día 6 de febrero se celebrará en la casa de Galicia, en Madrid, una mesa redonda a cargo de novelistas españoles de gran relevancia que hablarán de la figura de Torrente Ballester.

Al día siguiente, también en la casa de Galicia, tendrá lugar una mesa redonda de especialistas en la obra de Torrente Ballester en la que intervendrán el ex director de la Real Academia Española, Darío Villanueva, el catedrático de la Universidad de Lisboa, Miguel Viqueira, la profesora de la Universidad de Vigo, Carmen Becerra, y el ex ministro de Cultura César Antonio Molina.

Ya en marzo, el día 23, un grupo aficionado de teatro representará la obra teatral “Una gloria nacional”, en el teatro Jofre.

Los días 12 y 13 de abril un grupo de 21 críticos literarios de los principales periódicos nacionales fallarán en Ferrol el Premio de la Crítica de la Asociación Española de Críticos Literarios. Un galardón que Torrente Ballester ganó en 1972 por su obra “La saga/fuga de J.B.” y en 1977 con “Fragmentos de apocalipsis”.

Asimismo, algunos de estos críticos participarán en una mesa redonda abierta al público en el centro cultural Torrente Ballester.

El 13 de junio se celebrará una ruta torrentiana por la ciudad abierta a la participación del público y también está previsto que se presente una amplia biografía de Torrente Ballester, bajo la autoría del concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far.

Durante este primer semestre de la programación se desarrollará un ciclo de cine alrededor de la figura del escritor ferrolano que finalizará el 13 de junio, coincidiendo con el aniversario de su nacimiento. Se proyectarán un total de seis películas con periodicidad mensual: Surcos, El rey pasmado, Honor de caballería, El ojo del diablo, El gran dictador y Amadeus.