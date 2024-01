A Deputación da Coruña financia con 900.000€ a limpeza de praias en 41 concellos

A Deputación da Coruña publicou no Boletín Oficial da Provincia a concesión provisional do programa de limpeza de praias 2024, a través do cal financia con 900.000 euros este servizo en 41 municipios costeiros da provincia.

A finalidade do programa é apoiar aos concellos coruñeses no sostemento dos gastos de contratación do persoal das brigadas que se encargarán da limpeza dos areais da provincia durante os meses de verán, así como da adquisición do material necesario, coma o vestiario ou o combustible.

O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, destacou a importancia deste programa, “que contribúe a que as praias da provincia da Coruña estean en condicións óptimas durante o verán e impulsa tamén a creación de emprego”

Con cargo deste programa e do de contratación de socorristas en piscinas municipais e praias fluviais, os concellos contratan cada verán a preto de 300 persoas.

Axudas de entre 6.768 e 31.197 euros

A subvención para a creación destas brigadas de limpeza ten unha duración máxima de tres meses, que deberán estar comprendidos entre o 1 de abril e o 31 de outubro de 2023. O importe máximo concedido ascende a 31.197 euros (Ferrol e Carballo) euros e o mínimo a 6.768 euros (Outes, Neda e Corcubión)

A Deputación aplica criterios obxectivos para a baremación das solicitudes, en función da superficie total das praias existentes en cada termo municipal, segundo os datos facilitados polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, e a poboación oficial do concello, segundo os datos do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Solicitudes concedidas provisionalmente

BOP: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2024/01/26/2024_0000000568.html