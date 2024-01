Inscricións en Cedeira para participar no concurso de disfraces

O Concello de Cedeira incrementa este ano sustancialmente a contía dos premios do concurso de Entroido, ata sumar 5.590€ que se repartirán nas categorías de comparsa, grupo, parella ou individual, ás que se engade este ano por primeira vez a de asociación ou centro educativo.

A maiores, as modalidades que abranguen a participación de máis de tres persoas poden sumar tamén o de “carroza”, para aqueles que leven un carro, plataforma… algún elemento móbil en relación coa temática do disfraz. A inscrición está aberta ata o vindeiro 8 de febreiro e o desfile será o día 10.

Segundo establecen as bases, que están xa colgadas no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello, as modalidades de participación no concurso de disfraces son as seguintes:

Comparsa: para conxuntos cun mínimo de dez persoas, entre os que se repartirán tres premios dotados con 1.200, 1.000 e 800€.

Grupos: entre 3 e 9 integrantes e tres premios de 600, 400 e 300€.

Asociacións ou centros educativos: esta categoría existe por primeira vez este ano, para conxuntos con máis de dez compoñentes ligados a unha entidade do municipio. Neste caso haberá un único premio de 300€.

Parella: nesta categoría fallaranse tres premios de 200, 150 e 100€.

Individual: haberá tres premios de 100, 80 e 60€.

Carrozas: esta é unha categoría nova, dotada cun premio de 300€, que pode complementar aos premios das categorías anteriores e que valorará o uso dun carro, ou plataforma ou elemento móbil en relación coa temática do disfrace.

A inscrición deberá facerse cubrindo a solicitude, anexa ás bases, e presentándoa no Rexistro Municipal antes das 14.00h do día 8 de febreiro, actuando unha persoa como representante no caso das participacións colectivas. Os menores que concurran nas categorías de parellas ou individuais tamén deberán contar co permiso do representante legal.

O desfile de disfraces celebrarase o 10 de febreiro. A estación de autobuses será o punto de reunión, ás 17.30h, e desde alí desenvolverase un percorrido polo casco urbano que rematará na praza Roxa, na que os grupos poderán ir facendo os seus bailes ou cantando para obter mellor puntuación.

O xurado valorará, no caso das categorías de comparsa, grupos e asociacións, o vestiario, maquillaxe, traballo feito a man, emprego de materiais de refugallo, orixinalidade, uso de carroza ou similares, a coreografía (letras e música empregadas), a simpatía e o número de participantes.

En parellas e individuais se terán en conta todas elas agás a carroza e a coreografía, e as carrozas terán unha puntuación aparte, para o fallo do seu premio, segundo o traballo feito a man, o uso de materiais de refugallo, a orixinalidade, o uso que se faga dela no desfile e a súa estrutura.

O fallo do xurado darase a coñecer na verbena que o Concello programará a continuación do desfile na praza Roxa. Desde o goberno local faise un chamamento á participación no desfile de disfraces, unha ocasión para gozar do bo humor e de impulsar unha tradición de sempre.

O desfile de disfraces abrirá o programa de Entroido en Cedeira, con diferentes actividades ata o día 14.