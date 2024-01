Gran brillantez en la Jura de Bandera en Ferrol de 327 marineros que realizan su formacion en la «Escaño» y en la Esengra

(PS-gráficas Galicia Ártabra)-327 marineros (93 mujeres y 234 hombres) pertenecientes a las Escuelas de Especialidades de la Armada de la Estación Naval de la Graña (ESENGRA),y de la “Antonio de Escaño” que están realizando la fase de Formación Militar General correspondiente al segundo ciclo de 2023, han jurado o prometido fidelidad a la Bandera de España, en la mañana de este viernes, día 19 de enero, manifestando o refrendando con ello su compromiso con la defensa de España en una ceremonia celebrada en la explanada de instrucción (Muelle de Obstrucciones), de la ESENGRA, presidida por el Almirante Jefe de Personal de la Armada, almirante Gonzalo Sanz Alisedo, al que acompañaba el Almirante Director de Enseñanza Naval, contralmirante Ramón Fernández Borra.

El recinto de la Escuela se encontraba engalanado en una jornada festiva y con la presencia de mas de mil invitados, todos ellos familiares de los nuevos marineros disfrutando de una mañana con un tiempo invernal, con frío, pero soleada por lo que no se deslució la jornada militar pese a unos días anteriores muy lluviosos. En el muelle frente a la sala de Armas se encontraba atracada, con engalanado, la fragata F-101 «Álvaro de Bazán».

COMIENZAN LOS ACTOS

En la Plaza de Armas estaba formado un Batallón de alumnos, escuadra de gastadores de la ESENGRA, y Unidad de Música del Tercio del Norte, al mando del Jefe de Instrucción de la Escuela, capitán de corbeta Rafael Fernández García.

Asistían al acto la subdelegada del gobierno en Coruña, María Rivas; el delegado de Defensa en Galicia, coronel del ET Antonio Bernal Martín; el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Francisco Barea; los Comisarios Jefes de Policía Nacional, Superior de Galicia Ramón Gómez Nieto, de la Autonómica, Jorge Rubal Pena, y de Ferrol, Javier de Loresecha. .

Asimismo estaban presentes, por parte militar el general Juan Francisco Arrazola Martínez, Jefe del Mando de Apoyo a la Maniobra (MAM); el almirante jefe del Arsenal de Ferrol, vicealmirante Ignacio Frutos Ruiz; el comandante general de la Fuerza de Protección de la Armada, general de Infantería de Marina, Manuel García Ortiz; sí como otros mandos de la Armada y profesorado de las Escuelas.

A las once y cuarto de la mañana se incorporaron las Banderas Nacionales de la Esengra y de la «Antonio de Escaño» al Batallón, a las que se le rindieron los honores de ordenanza.

A las once y media con puntualidad castrense, llegó a la explanada de la Escuela el Almirante Jefe de Personal de la Armada, que fue recibido por el contralmirante Ramón Fernández Borra.y los Comandantes-Directores de la Esengra y “Escaño”, capitanes de navío José Luis Guevara Romero y Tomás Luís Cordón Scharfhausen. y al que se le rindieron los honores de ordenanza, interpretando la Unidad de Música la «marcha de Infantes», pasando seguidamente revista a la Fuerza.

Pocos minutos después el ALPER , el DIENA y el ALARFER recibieron al alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, trasladándose seguidamente a la zona de presidencia.

A continuación todos los presentes cantaron la Salve Marinera.

JURA DE BANDERA

Seguidamente se procedió al acto principal de la jornada, a la Jura de la Bandera. Tras la lectura del artículo sexto de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas sobre los símbolos de la Patria el comandante-director de la ESENGRA pidió el juramento o la promesa a los nuevos marinos. El capellán castrense rezó una breve oración, «ruego a Dios que os ayude a cumplir con lo que habéis jurado o prometido».

A continuación los 327 marinos desfilaron, uno por uno, ante las Enseñas Patrias, bajando la cabeza bajando la cabeza y besándolas, a los sones de diversas marchas interpretadas por la Unidad de Música del Tercio del Norte, bajo la dirección del comandante Luis García Cortizas.

Tras esta parte de la ceremonia los nuevos marinos pasaron bajo las Bandera y el sable, de tres en tres, que portaba el Comandante de la ESENGRA a los sones de la tradicional «Banderita»

PALABRAS DEL COMANDANTE-DIRECTOR DE LA ESENGRA

Seguidamente el Comandante-Director de la Esengra, capitán de navío José Luis Guevara Romero se dirigió a todos los asistentes.

«Hoy es un día importante para las Escuelas de la Armada en Ferrol, para la propia Armada, y muy especialmente para los 327 nuevos marineros, 234 hombres y 93 mujeres, pertenecientes al segundo ciclo de 2023,.

Hoy formamos en este centro docente, luciendo nuestras mejores galas para celebrar el acto más solemne y trascendente en la vida de todo militar: la Jura o Promesa ante la Bandera.»

Honor, valor, disciplina y lealtad

«Un acto que aúna nuestros valores más importantes: honor, valor, disciplina y lealtad.

– Honor, por cuanto habéis jurado o prometido por vuestra conciencia y honor.

– Valor, por entregar nuestra vida en defensa de España, si fuera preciso.

– Disciplina, por el compromiso inequívoco de obedecer y respetar al Rey, y a vuestros Jefes.

– Y Lealtad, a la Constitución como norma fundamental del estado.

Estos valores, que definen nuestra identidad, constituyen el pilar fundamental de la Armada» .

Una fuerte vocación

«Marineros que hoy habéis jurado o prometido ante la Bandera, hace apenas tres meses iniciabais ilusionados vuestra andadura en la Armada, dando los primeros pasos en las Escuelas de formación de la Estación Naval de La Graña y “Antonio de Escaño”.

La adaptación a la milicia resulta exigente, y requiere un gran esfuerzo inicial. En poco tiempo, habéis aprendido las nociones militares básicas, desfiláis con marcialidad, pero lo más importante es que habéis comenzado a interiorizar nuestros valores, esos que os guiarán a lo largo de toda vuestra carrera.

Estoy seguro de que, tras vuestra decisión, hay una fuerte vocación. Os pido que la cultivéis, pues os resultará indispensable para superar los rigores de la vida militar.

Felicito a vuestros mandos de brigada, por su trabajo y esfuerzo, por su dedicación plena y sin horarios, por una entrega que os ha permitido llegar al día de hoy cumpliendo la misión encomendada. En mi nombre, y en el del Comandante- Director de la Escuela “Antonio de Escaño”, nuestra más sincera enhorabuena».

Tradición y modernidad

«Marineros, hoy estrecháis vuestro vínculo con la Armada, una institución fuertemente enraizada en la historia de España. Como marinos, vuestra vida quedará para siempre ligada a la mar, y los buques serán, no solo vuestro lugar de trabajo, sino también vuestro segundo hogar.

La Armada, de la que ya formáis parte, es una institución donde la tradición convive con la modernidad, y que forma parte de la sociedad, a cuyo servicio dedica todos sus esfuerzos.

La Armada cuenta hoy con buques muy avanzados, como por ejemplo la fragata “Álvaro de Bazán”, que hoy realza este acto. Un buque diseñado y construido por nuestra industria nacional en los astilleros de Ferrol, a solo unos cientos de metros de aquí. Es en buques como este, donde forjareis vuestro carácter y, en definitiva, donde verdaderamente disfrutaréis de pertenecer a la Armada».

A las familias y amigos

«Para concluir, quiero trasladar un sentido agradecimiento a todos los familiares y amigos que hoy nos acompañáis en este acto. Nuestra profesión no se podría desarrollar sin vuestra comprensión, sin vuestro apoyo incondicional, y paciencia infinita. Sois las familias quienes soportáis con abnegación, las prolongadas ausencias que nos impone nuestra vocación. Por ello, vuestra labor constituye también un gran servicio a España.

Por último, quiero pedirle a nuestra Patrona la Virgen del Carmen, que guíe a los nuevos marineros en esta singladura que ahora comienzan, y les permita seguir sirviendo fielmente a España y a la Armada».

Finalizó sus palabras pidiendo que « como testimonio de amor a España, y lealtad a su Majestad el Rey, gritad todos conmigo:¡VIVA ESPAÑA! ¡VIVA EL REY!»

HOMENAJE A LOS QUE DIERON SU VIDA POR ESPAÑA

Después de esta alocución dio comienzo el acto oficial de homenaje a los soldados de todos los tiempos que «lucharon con valor, sirvieron con lealtad y murieron con honor en defensa de la Patria».

«Lo demandó el honor y obedecieron, lo requirió el deber y lo acataron; con su sangre la empresa rubricaron, con su esfuerzo la Patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes, porque fueron fieles al juramento que empeñaron por eso, como valientes lucharon y como héroes murieron. Por la Patria morir fue su destino, querer a España su pasión eterna, servir en los Ejércitos su vocación y sino. No quisieron servir a otra Bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera»

A los acordes de «La Muerte no es el final» cantada por los marinos. «Cuando la pena nos alcanza por el hermano perdido, cuando el adiós dolorido busca en la Fe su esperanza. En Tu palabra confiamos con la certeza que Tú ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz. Ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz»…. el Almirante Sanz Alisedo y el alcalde de Ferrol, Rey Varela, depositaron una corona de laurel ante una Cruz mientras el sacerdote castrense pronunciaba una oración, «Que el Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, les otorgue la vida que no acaba, en feliz recompensa por su entrega».

Se efectuó el toque de oración y al cesar éste sonó un disparo de salva de fusilería a cargo de la escuadra de gastadores de la Esengra.

Finalizaron los actos con el canto del Himno de la Armada y el desfile de las fuerzas ante las autoridades.

Los aspirantes a marinero

Los aspirantes a marinero, 93 mujeres y 234 hombres, pertenecen al segundo ciclo de 2023 y se incorporaron a sus respectivas Escuelas el pasado 6 de noviembre.

Tras la jura o promesa ante la bandera iniciarán la fase de formación específica en las especialidades de “Aprovisionamiento”, “Maniobra y navegación”, “Operaciones y sistemas” y “Energía y propulsión”. Asimismo, alternarán esta formación con módulos de Formación Profesional correspondientes a un título de Grado Medio.

Esta formación finalizará el próximo 26 de julio de 2024, momento en el que pasaran destinados a los buques y unidades de la Armada.

Ferrol y la Armada

Finalizado el acto el Almirante Gonzalo Sanz Alisedo manifestó a Galicia Ártabra que “la estancia en Ferrol es fantástica. Me encanta volver por estas tierras. Aquí estamos como Armada desde el siglo XVIII.

Ferrol no se entiende sin la Armada y la Armada no se entiende sin Ferrol. Desde luego que si, aquí hay historia, pero hay mucho futuro también, estamos encantados de venir a esta ciudad.

Ferrol y la Armada han crecido a la vez, como decía..la Historia de la Armada no se entiende sin la importancia de Ferrol y nosotros nos sentimos siempre muy bien acogidos y muy bien apoyados, siempre”.