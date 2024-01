El PSOE de Ferrol denuncia el “incumplimiento sistemático” de los compromisos y proyectos del gobierno local

El portavoz municipal del PSOE de Ferrol y ex alcalde de la ciudad, Ángel Mato, quiso criticar la actuación del actual gobierno municipal de José Manuel Rey Varela tras estos primeros seis meses de mandato, queriendo recordar que es un gobierno con mayoría absoluta “y como alcalde tiene que ponerse a trabajar y dejar de echar balones fuera.”

El socialista rememoraba las palabras del actual regidor en la oposición en las que afirmaba que “habría cuatro presupuestos en cuatro años”, con el de 2024 pendiente de aprobar en este primer trimestre y el realizado en 2023 en los primeros sesenta días “no hay un solo euro para la urbanización del Sánchez Aguilera”, un proyecto que quedó “cerrado y ratificado” por el anterior gobierno “y no hay que mover ni un papel más.”

El convenio de Defensa y el Sánchez Aguilera

La transformación del Sánchez Aguilera “es un proyecto estratégico para Ferrol, con un plan industrial incluido”, por lo que se preguntaba a qué esperaba el actual gobierno para darle continuidad, al no estar el proyecto de licitación, como tampoco hay partidas en el documento presupuestario de 2023 “y no pueden decir que es porque no hay Presupuestos Generales del Estado, que no tiene nada que ver”, afirmaba Ángel Mato.

El nuevo barrio que puede salir del Sánchez Aguilera es algo que “debe ir de la mano con la Xunta de Galicia y otras administraciones”, en un proyecto en el que también está incluida la nueva Ciudad de la Justicia o la residencia universitaria para la UDC.

En este convenio con el Ministerio de Defensa están incluidas hasta diez propiedades en el rural y alguna de las cuales “se le pueden ofrecer al Racing de Ferrol para que puedan hacer allí su ciudad deportiva.”

Obras en la calle de la Iglesia y San Francisco

En esta línea, Ángel Mato quería criticar que el gobierno municipal “no tiene ni un solo proyecto nuevo” en estos seis meses de mandato y observaba con “gran preocupación” las modificaciones que están realizando en las obras que todavía se están ejecutando en la calle de la Iglesia o en la calle San Francisco “de manera improvisada para darle espacio a los coches”, recordando que el arbolado en la primera de las calles “lo estudiaron los técnicos en función de las estaciones del año.”

En la apertura al tráfico de los tramos de la calle de la Iglesia, el portavoz socialista afirmaba que el gobierno municipal “abrió parte de la calle sin aceras y ahora hay que volver a abrir el hormigón para finalizarla”, calificando esto de un “malgasto de los fondos públicos”, mientras que en la calle San Francisco “hay que expediente que hemos conocido hoy en la que afirma que hay una parte sin urbanizar”, criticando la rapidez con la que se taparon los restos arqueológicos una vez llegó José Manuel Rey Varela a la alcaldía “y ahora hay una parte en la zona alta conectando con A Magdalena que es una chapuza.”

Abrir Ferrol al mar, Plan Reburbe y falta de proyectos

Al mismo tiempo, Ángel Mato quería insistir que el gobierno municipal “no le puede echar la culpa a otras administraciones” de los problemas en la ciudad, como también no atribuirse medallas como la de abrir Ferrol al mar “sin acuerdo y sin convenio, queriendo apropiarse de lo que el Ministerio de Defensa aprueba.”

Otra de las críticas del ex regidor venía en la rehabilitación de Ferrol Vello y el plan Rexurbe de la Xunta de Galicia, uno de los aspectos que el ahora alcalde José Manuel Rey Varela criticaba al entonces gobierno socialista por el retraso en las licencias urbanísticas, preguntándose cuántas ha aprobado el gobierno popular en estos últimos seis meses.

Ángel Mato quería preguntar por el estado de varios proyectos como la ciudad del deporte, el saneamiento del rural, el centro tecnológico de la energía eólica marina o las residencias de O Boial y O Bertón, recordando que su gobierno tuvo ocho concejales “y con interlocución con la Xunta y gobierno central”, mientras que el actual “tiene trece concejales y no son capaces de terminar ningún proyecto.”