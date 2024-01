Alfonso Rueda llama a no dar nada por ganado y obtener una mayoría suficiente

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, hizo ante la Xunta Directiva Provincial del PP de A Coruña un llamamiento a no dar nada por ganado y animó a los suyos a seguir trabajando para obtener así una mayoría suficiente, con la que seguir mejorando la vida de los gallegos y gallegas y aislar a Galicia de la inestabilidad nacional.

Acompañado por gran parte de los candidatos de la provincia, encabezados por el presidente provincial del partido, Diego Calvo, y la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, el líder de los populares gallegos insistió en la necesidad de que la ciudadanía cuente con un gobierno estable, moderado y con sentidiño como lo que él y su candidatura ofrecen y frente a un multipartito rendido al extremismo.

De este modo, el PPdeG constituye, tal y como añadió, la única alternativa para que los gallegos y gallegas tengan al frente de la Xunta la un equipo dedicado a trabajar y a tomar las medidas que merecen y necesitan. Medidas como la anunciada ayer por el presidente Rueda, y que beneficiará también a los estudiantes de la Universidade da Coruña: la gratuidad de la primera matrícula universitaria para todos los alumnos de grado y en todos los cursos.

DIEGO CALVO: “LA PROVINCIA DE A CORUÑA NO VA A FALLAR A RUEDA”

Por su parte, Diego Calvo incidió en la importancia de ser conscientes de que el próximo 18 de febrero “está en juego el futuro de Galicia tal y como la conocemos nos últimos 16 años”. Una Galicia que definió como estable, alejada del conflicto, y con un gobierno presidido por Alfonso Rueda y dedicado a gestionar, a defender a los gallegos y que no está hipotecado a ninguno otro interés que los intereses de los gallegos.

Aseguró en este sentido que Galicia, más que nunca, tiene que seguir siendo una “isla de estabilidad” frente a las concesiones y las cesiones protagonizadas por el PSOE al independentismo.

“La provincia de A Coruña no puede fallar a Alfonso Rueda y no va a fallar”, arengó a los afiliados pidiéndoles que no se confíen, que se olviden de encuestas y que, por el contrario, trabajen para pelear cada voto y movilizar a cada vecino.

Concluyó en este sentido: “El presidente Rueda merece que la provincia de A Coruña responda como siempre respondió: ganando elecciones y haciéndolo presidente. Aquí no nos conformamos con menos de 14 diputados”.