San Sadurniño pon en marcha o ciclo da Escola de Familias

Os departamentos de Educación familiar e de Servizos Sociais do Concello de San Sadurniño volven poñer en marcha en febrero o programa deseñado para favorecer un desenvolvemento integral da rapazada, desde preescolar até a adolescencia.

Neste sentido, o que antes eran Tempos das Familias e Espazos das Familias xúntanse agora nun mesmo itinerario denominado Escola de Familias que mantén a súa filosofía de servir de punto de encontro onde compartir experiencias sobre a crianza dos fillos ao mesmo tempo, asesorarse con persoas expertas en distintas materias.

As sesións, que son gratuitas, comezan en febreiro e desenvolveranse ata finais de maio, todas elas na Casa da Cultura. Fai falla inscrición previa no 673 903 922 ou no correo veronica.perez@sansadurnino. gal.

O Concello contará coa colaboración da médica do CHUF Ana Belén Pérez Fernández, da psicóloga clínica Pilar Carballeira e da coach e educadora Laura Balado, que abordarán temas relacionados cos primeiros auxilios, o control das rabietas e a prevención do bullying.

Ademais, nas cuestións que teñen máis que ver coa prevención de condutas aditivas, a mellora da comunicación e as normas e límites no seo da familia, tamén axudará persoal experto de ASFEDRO, no marco dun programa financiado pola Consellaría de Sanidade.

A programación completa da Escola de Familias é a seguinte:

7 de febreiro, de 17:00 a 18:30h: Primeiros auxilios infantís, dirixidos a familias con nenos de entre 0 e 6 anos.

28 de febreiro, de 17:00 a 18:30h: Comunicación na familia e estilos educativos. Para familias con rapazada en Primaria ou Secundaria, de 6 a 16 anos.

6 de marzo, de 17:00 a 19:00h: Coñecendo as rabietas, normas e límites na primeira infancia (0 a 6 anos).

20 de marzo, 17:00 a 18:30h: Impacto e prevención do bullying na vida das nosas crianzas (6 a 16 anos).

24 de abril, 17:00 a 18:30h: Normas e límites na familia (6 a 16 anos).29 de maio, 17:00 a 18:30h: Condutas aditivas (6 a 16 anos).