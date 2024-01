Xa está dispoñible o número 55 da revista «Atenea»

A revista ATENEA comezou a publicarse o día 1 de outubro de 1999. Converteuse, logo de moitas dificultades, nun referente no mundo das publicacións en galego pola gran calidade dos seus colaboradores, ocupándose dalgúns dos temas clave da sociedade, a política, a historia, o medio ambiente as artes, etc.

A Revista ATENEA procura ofrecer, en cada número, unha miscelánea de colaboracións rigorosas e atentas aos temas do noso tempo, para elo conta coa colaboración de autores e autoras de Galicia e do resto da península, cunha especial atención a todo o concernente á cultura en galego, que sempre estivo presente na tribuna do Ateneo onde, por riba de todo, se divulgan todas as inquietudes intelectuais do noso país e danse a coñecer as primicias de novas correntes artísticas e literarias.

Contido neste novo número:

– «Un paseo pola infancia a través do xogo» / Rosa García Friera.

– «Os muiños de mar na contorna de Ferrol» / Manuel Lara Coira.

– «Unha achega documental ás fortificacións da vila medieval de Ferrol» / Asociación Cultural Ferrolterra Antiga

– «Falamos con… Torcuato Teixeira Valoria» Asesor xurídico da Federación Nacional de Confrarías de Pescadores.

O Ateneo Ferrolán mantense fiel ao seu lema: “Un lugar de encontro para a cultura”. Un lugar para a curiosidade que é o motor da creatividade e da ciencia.

Pode consultarse no repositorio dixital do Ateneo Ferrolán: https://archive.org/details/atenea/2023_num55/