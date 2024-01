O programa «Academia Ares xSalud» fomenta hábitos saudables

A concellaría de Benestar e a concellaría de Deportes do Concello de Ares organizan a iniciativa «Academia Ares xSalud», un programa educativo deseñado para fomentar e mellorar hábitos saudables na localidade.

«Academia Ares xSalud» eríxese como un espazo municipal dedicado á realización de actividades educativas centradas na promoción da saúde na poboación do noso municipio. O proxecto ten como obxectivo fomentar actitudes, coñecementos e hábitos de vida saudables; detectar e eliminar comportamentos de risco; así como previr o desenvolvemento de enfermidades crónicas e promover estilos de vida saudables.

O programa «Academia Ares xSalud» consta de seis charlas mensuais dirixidas por expertos en saúde, quen abordarán diversos aspectos desde unha perspectiva multidisciplinaria. As datas e temas das charlas son as seguintes: o 19 de xaneiro, «Saúde infantil vs. Adultos sans»; o 9 de febreiro, «Maiores e dor»; o 16 de febreiro, «Xubilación: e agora que?»; o 15 de marzo, «Muller e ciclos hormonais ao longo da vida»; o 12 de abril, «Adultos maiores, como activarnos»; e o 3 de maio, «Adolescentes».

A concelleira de Benestar, Victoria Montenegro, expresou: «Con ‘Academia Ares xSalud’, buscamos proporcionar á veciñanza ferramentas prácticas e coñecementos sólidos para que poidan tomar decisións informadas sobre o seu benestar».

Montenegro destacou a importancia de abordar de maneira integral os desafíos que enfronta a sociedade en termos de saúde, reunindo a expertos en diversas disciplinas ao longo destas charlas mensuais. A edil explicou que “trátase de chegar a todas as idades e grupos demográficos, desde a infancia ata a idade adulta, para construír xuntos un municipio máis saudable”.

En canto á primeira charla programada para o 19 de xaneiro, titulada «Saúde Infantil Versus Adultos Sans», levarase a cabo ás 19:00 horas na Alianza Aresana. O conferencista desta sesión será Camilo Prieto Rivas, un profesional con formación en CC. Actividade Física e Deporte, Fisioterapia, Osteopatía, Posturología, e especializacións en Readaptación Funcional Deportiva e Psiconeuroinmunología clínica.

Esta charla diríxese á poboación en xeral, incluíndo pais, nais, adolescentes, adestradores e persoas que traballan coa infancia e adolescencia. Os temas para tratar abarcarán desde os fundamentos do desenvolvemento infantil ata aspectos cruciais como alimentación, inmunidade, dor e enfermidade.

O propósito principal é proporcionar coñecementos fundamentais sobre o desenvolvemento desde a infancia ata a adolescencia, explorando aspectos como o desenvolvemento psicomotriz, a programación inmunitaria, o cerebro edonista e racional, así como claves para a felicidade e outros aspectos relacionados coa saúde integral.