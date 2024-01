A Cabalgata das SSMM os Reis Magos percorrerá Fene

O Concello de Fene ten todo preparado para recibir este venres 5 de xaneiro, a comitiva das Súas Maxestades Os Reis Magos de Oriente. Como cada ano, Melchor, Gaspar e Baltasar teñen previsto realizar un percorrido polas rúas de Fene, para posteriormente recibir ás crianzas que desexen coñecelos ou trasladarlles as últimas peticións de desexos ou agasallos para o Día de Reis.

O percorrido partirá ás 17.30h desde a rúa San Salvador (diante do CCRD de Perlío), para seguir o seu camiño pola avenida Marqués de Figueroa, o cruce de Fene e a avenida Naturais, desde onde se dirixirán á praza do alcalde Ramón José Souto González, onde terá lugar a recepción real nunha carpa habilitada polo Concello para a ocasión. Ademais de poder sacar fotografías coas SSMM, tamén haberá xogos e música nunha festa deseñada para o público infantil.

O concelleiro de cultura, Justo Martínez Ardá, amosou a súa “gran satisfacción” porque as SSMM Os Reis Magos tiveran respondido ao convite do Concello de Fene “para achegarse ata Fene e atoparse coa rapazada a poucas horas de iniciar a distribución de agasallos por todo o mundo”.

Ardá tamén avanzou que, coñecedores da visita real a Fene, a Banda de Gaitas “Airiños de Fene”, o grupo de baile May Dance e o grupo de animación de “La Guagua” quixeron sumarse á comitiva, e percorrerán as rúas de Fene xunto coas SSMMM Os Reis Magos animando a Cabalgata, e cos paxes reais, que serán os encargados de tirar os caramelos ao público.

Dispositivo especial de seguridade

Desde o Concello de Fene tamén se puxo en marcha un dispositivo especial de seguridade, no que colabora a Policía Local e a Agrupación local de Protección Civil. Durante o paso da Cabalgata, estarán cortadas ao tráfico as rúas polas que vaia pasando a comitiva, que serán abertas inmediatamente despois do seu paso.

Asemade, a avenida do Concello estará cortada ao tráfico e terá prohibido o estacionamento desde as 15 horas até o remate da festa infantil.