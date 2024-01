Chegan a Ares As Súas Maxestades os Reis Magos de Oriente

Este venres, 5 de xaneiro, os Reis Magos están presentes en todo Ares. Provenientes de Oriente, iniciarán a súa cabalgata en Redes ao redor das 16:30 horas e percorrerán os núcleos das parroquias, incluíndo Barracido, Marina do Pombal, Seselle, Lubre, Chanteiro e Cervás. Desde Cervás, emprenderán a viaxe cara a Ares, onde os esperarán as carrozas que desfilarán polas rúas do pobo.

A cabalgata comezará na Porta do Sol, desfilando ao longo da avenida Saavedra Meneses (paseo marítimo). Continuará pola praza da Iglesia, rúa Real, avenida Federico García Expóxito, avenida de Redes e retornará á avenida Saavedra Meneses, para concluír o seu desfile no edificio da Alianza Aresana, onde darán a benvida a pequenos e maiores, aproximadamente ás 18:45 horas.

En caso de condicións climáticas desfavorables, acurtarase o percorrido da cabalgata, limitándose á visita ás parroquias e posteriormente dirixíndose directamente á recepción na Alianza Aresana.

Esta celebración conta coa colaboración da concellería de Cultura, a Sociedade Cultural o Tilo, Protección Civil de Ares e a Policía Local.