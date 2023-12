326 persoas participan na “Trintaeundoce” San Silvestre naronesa

Este domingo 31 celébrase a “Trintaeundoce” tradicional San Silvestre de Narón. O edil de Deportes, Ibán Santalla, destacou a elevada participación nesta proba, que reunirá a un total de 326 persoas de diferentes idades.

“Un ano máis despedimos o ano na cidade con este evento deportivo que se desenvolverá a primeira hora da tarde por un tramo da estrada de Castela”, recordou Santalla.

A carreira conta coas categorías Master (1987 e anteriores) e Senior (2007-1988), que sairán ás 16.50 horas para percorrer un tramo de 3.112 metros (dúas voltas); Promoción (2014-2008), con saída ás 16.30 para un tramo de 1.556 metros e Pitufos (2015 e posteriores) que sairán ás 16.20 e horas e percorrerán 200 metros.

Este venres 29 entréganse algúns dorsais, se ben tamén se poderán recoller o sábado 30 ata as 21:00 horas no establecemento Decathlon Ferrol, e o propio día 31 na oficina de turismo do Concello, no parque de Freixeiro, dende as 15:15 horas.

A saída e a meta fixáronse na estrada de Castela e un tramo do vial,entre a residencia San José de Piñeiros e as proximidades da rotonda de Freixeiro, permanecerá pechado ao tráfico rodado o propio domingo, dende as 16:00 horas ata finalizar o paso dos participantes, aproximadamente sobre as 17:45 horas. Os condutores disporán de viais alternativos, que estarán debidamente indicados.

Dende o Concello agradédese a implicación do persoal voluntario, SPEIS e Policía Local que velarán pola seguridade desta proba e solicítanse de antemán desculpas polas posibles molestias que poida ocasionar a proba no tráfico rodado pola zona.