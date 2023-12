Carreira popular de Nadal e verbena nocturna en Cedeira para despedir o 2023

Cedeira vai pechar o ano entre o deporte e a troula; O programa de actividades organizado polo Concello inclúe para este domingo 31 de decembro, a “Carreira Popular de Nadal”, unha cita lúdica e non competitiva con saída desde a praza Roxa ás 12.00h, e xa despois das uvas a Festa de Aninovo coa actuación da orquestra Origen.

A San Silvestre de Cedeira anúnciase coa definición de “carreira/andaina” para destacar o seu carácter aberto e non competitivo. De feito, non é precisa a inscrición e tampouco ten clasificación. A cita deportiva, aberta a todas as idades e na que cada quen corre ou camiña ao seu ritmo, celebrouse por primeira vez no ano 2013 e desde aquela contou todos os anos cunha alta participación, excepto en 2020, suspendida pola pandemia.

O Concello conta coa colaboración do Natación Cedeira para organizar esta proba. Na mesma praza Roxa na que ao mediodía tomará a saída a carreira, acollerá pola noite a verbena de benvida ao 2024. Comezará á 01.00h e contará coa actuación da orquestra Origen.

Despois de que o pasado ano o forte temporal obrigara a suspender a festa e trasladala ao día 6, o goberno local decidiu repetir desta volta nas dúas datas. Así, de novo haberá unha festa de Reis na noite do 6 ao 7, co orquestra Olympus, para pechar o programa festivo de Nadal.

No preámbulo do peche de ano van celebrarse dous concertos organizados pola asociación Ópera Studio. O xoves 28 ás 20.00h no Auditorio de Cedeira, o barítono Fran Pérez Piñón e a soprano Sara Cayetano Sío interpretaran unha selección de arias de ópera acompañados ao piano por Gabriel López.

Este venres 29, ás 19.00h, o Auditorio acollerá un concerto do cuarteto de trompas “Catrocores”, formado por Aida Lozano, Ana Vergara, Mónica García Bereijo e Alma Sarasola. Entrementres segue a funcionar o parque de xogos no Polideportivo Municipal, con inchables e outras atraccións instaladas e abertas de balde de 16.30 a 20.30h.

A novidade foi a apertura dun espazo con realidade virtual e unha “Interactive Wall”, mentres que o venrres 29 e sábado 30 chegará a quenda da Battle Nerf Arena e da Barredora Wipeout. Tamén o citado venres, no mesmo horario, haberá unha festa acuática na piscina municipal, para rapaces a partir de dez anos. As atraccións abrirán de novo as súas portas o día 2, cando estará instalado no exterior do Polideportivo o Tirachinas Jumping.