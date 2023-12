O BNG de Ferrol sinala que a política económica local fai aguas

O Bloque Nacionalista Galego de Ferrol considera que «a xestión económica de Rey Varela fai augas ás primeiras de cambio e Ferrol iniciará o vindeiro ano cuns orzamentos municipais prorrogados igual que ven acontecendo durante os últimos mandatos»

Iván Rivas, portavoz municipal do BNG, sinala que «o auto denominado goberno da estabilidade de Rey Varela, coa súa maioría absoluta, esqueceu o principio da anualidade orzamentaria obviando que os orzamentos téñense que facer cada ano e para o que se fan é para executalos entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de cada ano, como o alcalde repetiu até a saciedade»

O BNG lembra que «o PP aprobou no mes de agosto un orzamento municipal para o actual ano, 2023, un orzamento de transición en palabras do propio goberno municipal, caracterizado pola austeridade económica cunha redución dos investimentos do 50% e o incremento do gasto en privatizacións con graves consecuencias para unha cidade como Ferrol». «Ademais, o goberno local xa debería ter dado conta do grado de execución e materialización dos actuais orzamentos municipais»

O BNG advirte «das consecuencias negativas para a cidade da non presentación destas contas. Asi como que tampouco se teñen actualizado as ordenanzas fiscais, unha ordenanzas obsoletas que estabelecen un límite taxativo de pouco máis de 8000€ ao ano para poder acceder as bonificacións das mesmas e que non responden á realidade actual da veciñanza da cidade»

«Cómpre advertir, tamén, que volven a estar vixentes as regras fiscais que limitan o gasto municipal e a non aprobación duns orzamentos limitará o gasto en investimentos futuros na nosa cidade. É por iso que o BNG insta ao goberno municipal a presentar un documento orzamentario e unha proposta de ordenanzas fiscais actualizadas para o ano 2024″