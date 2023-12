A Aula CeMIT de Ares dótase de tecnoloxía de vangarda

A pasada semana, a aula CeMIT de Ares experimentou unha significativa mellora no seu equipamento grazas á dotación de tecnoloxía de vangarda. A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) contribuíu coa entrega de 12 computadores de última xeración, 10 tablets, un trípode con anel de luz, unha webcam e unha pantalla de croma.

Estes novos dispositivos non só constitúen unha actualización tecnolóxica, senón que tamén fortalecen os cursos de formación gratuítos que se imparten ao longo do ano no centro.

A AMTEGA, en colaboración co Concello de Ares, levou a cabo unha renovación completa dos equipos informáticos en recoñecemento á destacada actividade da aula, que obtivo a distinción de «aula de referencia 2023». Esta distinción valida o alto nivel de actividade do centro e o seu compromiso coa formación dixital.

No marco desta actualización, substituíronse os computadores antigos por 12 novos equipos con procesadores de última xeración. Ademais da renovación dos computadores, o Concello de Ares viu ampliado o equipamento da aula CeMIT con recursos adicionais destinados ao uso da

veciñanza.

Fornecéronse dez tabletas, un trípode con anel de luz, unha webcam e unha pantalla de croma, todos deseñados para potenciar os cursos de formación gratuítos que se imparten ao longo do ano na aula CeMIT da localidade.

Este centro destácase por brindar periodicamente unha variedade de cursos en habilidades dixitais, abarcando desde iniciación á informática e ofimática, videoconferencias, ata o uso seguro de dispositivos, edición de texto e imaxes, trámites en liña, entre outros contidos esenciais para o desenvolvemento de competencias dixitais.