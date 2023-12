Atención de visitas presenciais e en liña no mes de decembro no Museo de Historia Natural de Ferrol

Reforzando e potenciando a actividade habitual no Museo de Historia Natural da SGHN en Ferrol, na que contan ao longo do ano coa colaboración do concello de Ferro, e onde ofrecen a atención das visitas presenciais e en liña dende o museo (conexións en directo cos centros educativos e outros), neste mes de decembro anuncian que contarán tamén co patrocinio da Deputación da Coruña.



Desta maneira, seguindo coa nosa actividade divulgativa dende o Museo de Historia Natural, ofrecerán visitas guiadas presenciais e en liña, tanto aos centros educativos como a outras asociacións e institucións, que tamén serán gratuítas este mes, baixo demanda gracias a éste patrocinio extra.

Para solicitar máis información sobre estas visitas, pódese contactar previamente co MHNF a través do correo electrónico museo@sghn.org ou nos teléfonos 881.931.315 e 698.141.384 no horario habitual de atención ao público.