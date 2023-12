O Campus Industrial de Ferrol renova acreditación como campus de especialización excelente

O Campus Industrial da UDC é o primeiro campus galego en renovar a súa acreditación como campus de especialización excelente pola Xunta de Galicia

A sala de conferencias do Edificio de Batallóns do Campus de Ferrol acolleu o acto de presentación da renovación da acreditación do Campus Industrial da Universidade da Coruña como campus de especialización excelente da Xunta de Galicia.

Logo de pasar unha exhaustiva avaliación a cargo dun comité de expertos de fóra de Galicia, o Campus Industrial de Ferrol convértese no primeiro campus galego en conseguir a renovación da súa acreditación.

Xa fora o primeiro en acreditarse como campus de especialización en Galicia, e en España, polo que “segue abrindo camiño” segundo destacou o secretario Xeral de Universidades, José Alberto Díez de Castro, quen puxo en valor a consecución desta distinción. “Non foi unha tarefa sinxela, non se regalan as acreditacións”, declarou felicitando ao equipo reitoral, pois “isto é un traballo de equipo”

Díez de Castro lembrou que a finalidade da especialización dos campus é potenciar a docencia e as estruturas de investigación “para beneficio do tecido económico e social da cidade e da súa contorna”, e manifestouse convencido de que esta acreditación “transforma a institución e acaba transformando a cidade”.

O reitor da UDC, Julio Abalde, subliñou o simbolismo do acto de presentación de hoxe como un relevo simbólico, ao rematar o seu mandato a vicerreitora do Campus de Ferrol, María Jesús Movilla, estando presente a próxima vicerreitora, actual directora do Campus Industrial, Ana Ares.

Abalde lembrou como naceu o proxecto de Campus Industrial no ano 2016, “con ganas de transformar o campus de Ferrol”, coa vicerreitora Araceli Torres ao fronte, nuns anos de moito traballo e o esforzo de moita xente e coa implicación de todo o persoal do campus.

O reitor amosou a súa satisfacción por rematar o seu mandato na Universidade da Coruña coa renovación da acreditación do Campus Industrial que pasou de ser un soño a unha realidade.

Abalde destacou algún dos principais logros deste campus, como a integración das escolas politécnicas ou a consecución do Edificio Batallóns para usos universitarios. Neste edificio ten a sede o Centro Mixto de Investigación UDC-Navantia, “o proxecto máis diferencial da Universidade da Coruña e que está xerando un impacto na sociedade”, valorou o reitor confesando que é o logro do que máis se enorgullece como reitor.

No acto de presentación participou tamén o almirante Xefe do Arsenal de Ferrol, Ignacio Frutos, quen definiu este campus como “unha referencia e un dos piares fundamentais de Ferrol”.

Así mesmo, asistiron a subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas; a concelleira de Mobilidade e Seguridade do Concello de Ferrol, María del Carmen Pieltain; as vicerreitoras do Campus de Ferrol, María Jesús Movilla; de Internacionalización e Cooperación, Pilar García de la Torre; e de Igualdade, Cultura e Deportes, Cristina López Villar; e os vicerreitores de Política Científica, Investigación e Transferencia, Salvador Naya; e de Profesorado e Planificación Docente, Alberto Valderruten; entre outros asistentes.