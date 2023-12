A Cabalgata de Papá Noel chega a Ares este domingo 24

O Concello de Ares, como é tradición cada ano, organiza a cabalgata de Papá Noel, que percorrerá os lugares e rúas máis destacados do municipio durante a tarde do domingo 24 de decembro, a partir das 16:30 horas

A esa hora, Papá Noel realizará a súa primeira parada na praza do Pedregal de Redes, para logo dirixirse a Barracido, Pedrós, Chanteiro e Cervás. Desde Cervás, emprenderá a viaxe cara a Ares, onde o esperarán as carrozas que desfilarán polas rúas do pobo.

A cabalgata comezará na Porta do Sol, desfilando ao longo da avenida Saavedra Meneses (paseo marítimo). Continuará o percorrido atravesando a praza de la Iglesia e a rúa Real, ata chegar ao cruzamento coa avenida de Mugardos.

Seguindo este itinerario, a cabalgata avanzará pola avenida Federico García Expóxito para logo retornar á avenida Saavedra Meneses, concluíndo o seu desfile no edificio da Alianza Aresana. Alí, ao redor das 18:45 horas, Papá Noel deixará a súa carroza para recibir, xunto cos seus axudantes, a todos os nenos que desexen coñecelo de preto.

Con todo, se as condicións meteorolóxicas non o permiten, a cabalgata realizará só visita ás parroquias e acurtará o percorrido para dirixirse directamente á recepción na Alianza Aresana.

A iniciativa é froito do esforzo conxunto da concellaría de Cultura e a Sociedade Cultural O Tilo, e conta co apoio de Protección Civil de Ares e a Policía Local.