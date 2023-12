Éxito en Moeche do mercado especial de Nadal

O mercado especial de Nadal de Moeche, celebrado na nave principal de San Ramón o sábado pasado estivo moi animado, os visitantes atoparon de todo un pouco, artesanía, agasallos, obxectos decorativos e, sobre todo, alimentación cobraron un protagonismo especial dos produtos de temporada e viandas que poñer na mesa durante estas festas.

Durante toda a mañá os nenos tiveron obradoiros para se entreter, como por exemplo un de tatuaxes que desaparecen ao cabo duns días e outro para facer árbores, estrelas e outros obxectos decorativos do Nadal.

O Grupo de Participación Infantil do CLIA de Moeche preparou unha actividade con cubos de Rubik divididos en catro sesións de 30 minutos

Chocolates, chacinas, pan, empanadas, queixos e incluso conservas, zumes e marmeladas elaboradas por Bieiteiras no centro de transformación agroalimentaria A Fusquenlla

Acendido da iluminación de Nadal en San Xurxo

A asociación veciñal Val de Moeche xuntéronse no local social do Pereiro para o tradicional prendido das luces de Nadal onde houbo chocolatada e música, coa actuación dos grupos de cantos de taberna de Moeche e de As Pontes.