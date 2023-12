Enagás garante a Formoso retomar o proxecto hidroducto As Pontes-Guitiriz-Zamora

Enagás garante ao alcalde de As Pontes que retomará o proxecto do hidroducto As Pontes-Guitiriz-Zamora ante a Comisión Europea o vindeiro ano

O alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, reuniuse en Madrid co conselleiro delegado de Enagás, Arturo Gonzalo Azpiri, para abordar a situación do hidroducto As Pontes-Guitiriz-Zamora.

O máximo responsable de Enagás explicou ao alcalde que a compañía considera “prioritario” o proxecto, que incorporará a súa rede troncal de transporte de hidróxeno e que o vindeiro 2024, cando se inicie a nova convocatoria de infraestruturas de transporte de hidróxeno da Comisión Europea, incorporará este hidroducto como infraestrutura de transporte transnacional.

Enagás substituirá así a Reganosa como promotor desta infraestrutura tras o acordo entre ambas empresas.

Formoso agradeceu a Enagás ese compromiso e explicitou o apoio do Concello das Pontes e da sociedade pontesa ao proxecto de xeración de hidróxeno de Reganosa no municipio, declarado estratéxico pola Xunta de Galicia e que consta dunha planta de produción de hidróxeno de 180 MW.

Formoso explicou que o proxecto implica a construción dunha planta de bombeo reversible de máis de 400 MW, promovida por Reganosa e EDP, que se convertería na planta de produción de hidróxeno máis eficiente de España, ao non depender exclusivamente de enerxía eólica, o que garante a xeración deste combustible os 365 días do ano.

Tanto Valentín González Formoso como Arturo Gonzalo Azpiri coincidiron en destacar o importante papel que As Pontes e Galicia poden ter na produción de enerxía para atender as necesidades enerxéticas nacionais e europeas no novo modelo de enerxías sen emisións de CO2 no que a Unión Europea reserva un papel protagonista ao hidróxeno.