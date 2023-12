O Ateneo Ferrolán acolle as XXIX Xornadas da Gaita Antón Varela «Tonecho»

Este venres 15 de decembro terá lugar, no salón de actos do Ateneo Ferrolán, as XXIX Xornadas da Gaita Antón Varela «Tonecho».

Participa «Terra Meiga», no seu 50º aniversario.

Estas xornadas están organizadas polo Ateneo Ferrolán e coordinadas por Marcos García (Luthier) e conta coa coloboración do Concello de Ferrol.