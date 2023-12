O Castelo de Narahío, San Sadurniño, organiza unha sesión vermú

A Asociación veciñal O Castelo de Narahío, San Sadurniño, encara as últimas actividades do seu amplo programa anual.

Durante este mes de decembro teñen dúas citas preparadas: o tradicional Nadal na Lareira, que se celebrará no local social o venres 22 á noitiña, e esta mesma fin de semana unha sesión vermú na compaña da Corral Poliafónica do Aturuxo de Melpómene.

A cita musical terá lugar no Bar Eladio no Eirexado, preto da igrexa de Naraío, este domingo 10 de decembro a partir das 13:00h. O grupo, formado por unha ducia de compoñentes, ofreceranos as mellores versións alternativas e en galego de temas moi coñecidos do pop e o rock de todos os tempos.