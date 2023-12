Actividades e propostas de ocio en Ferrol para o Nadal

Tras o acendido das luces o pasado martes, o Concello de Ferrol porá á disposición da cidadanía numerosas actividades e propostas de ocio para todos os públicos nestas datas de Nadal que servirán para encher as rúas da cidade. Entre elas, destaca o mercado de Nadal, o iglú de Papá Noel, o cine 360º ou as cabalgatas de Reis, que porán o broche final á programación.

Na xornada do 8 de decembro, Iria Estévez Trío actuará no centro cultural Torrente Ballester.

O 9 de decembro as propostas serán variadas: desde a masterclass de fotografía pictórica de grupos con Edu Pereira no Arsenal de Ferrol, ata o pincho ilustrado con Daniel López de O Camiño do Inglés no castelo de San Felipe, ata o concerto de Catuxa Salom tamén en San Felipe.

A xornada completarase cun percorrido fotográfico guiado polo palacio de Capitanía e Exponav.

Blanca Escrigas e Fer Patiño pintarán Ferrol o 10 de decembro, día no que Cristina Montero realizará unha exhibición da danza e Desiré Pillado e Bea García representarán unha peza de microteatro. Todas estas propostas desenvolveranse no centro cultural Torrente Ballester.

O Mercado de Nadal abrirá os seus postos na praza de Armas o 15 de decembro e permanecerá á disposición da cidadanía ata o 5 de xaneiro, en horario de 11.00 a 14.00 horas e de 17.00 a 21.00 horas.

Do 18 ao 24 de decembro Papá Noel instalará o seu iglú na praza de Amboage. Ademais, os máis pequenos tamén se poderán divertir na xogoteca que estará dispoñible no Antigo Hospicio os días 22, 23, e do 26 ao 30 de decembro e do 2 ao 4 de xaneiro.

O ambiente de Nadal en Ferrol alcanzará un dos seus puntos álxidos os días 22, 23 e 24 con panxoliñas nas rúas do centro histórico. Tamén haberá panxoliñas no mercado de abastos os días 22, 23 29 e 30 de decembro.

Á maxia propia do Nadal sumarase a de Magic Mateo, que actuará o día 23 ás 18.00 horas no centro cultural Torrente Ballester. Nesa mesma xornada, o Apalpador realizará un pasarrúas polo centro da cidade.

A cabalgata de Papa Noel sairá de Catabois recorrendo varias rúas para chegar á praza de Armas onde recibirá aos nenos

As propostas do Concello de Ferrol nestas datas continúan con cine itinerante en diversos espazos da cidade do 26 ao 30 de decembro e o día 28 celebrarase a festa de Nadal de Apego no Antigo Hospicio. Tamén haberá cine 360º na praza de Amboage do 28 ao 30 de decembro e do 2 ao 4 de xaneiro.

Para rematar, as cabalgatas de Reis porán o broche final á programación de Nadal.

O día 3 de xaneiro a cabalgata percorrerá A Malata, Esmelle, Covas, San Xurxo, O Lago, Doniños, Brión e Valón, mentres que o día 4 desprazarase ata A Malata, A Cabana, Serantes, Viladóniga, Pazos, Mandiá, Marmancón e Santa Icía. O día 5 de xaneiro pecharanse os actos destas datas coa cabalgata de Reis na zona urbana.

Toda a información relativa a ubicacións e horarios está dispoñible no folleto que se adxunta, o enlace e tamén pode consultarse na páxina web do Concello de Ferrol.

Enlace Programación Nadal