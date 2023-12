O BNG de Ferrol considera á Constitución un marco político superado

Iván Rivas, portavoz municipal do BNG no concello de Ferrol explicou que o BNG «non participou do acto institucional de conmemoración da aprobación da Constitución Española porque cada vez se fai máis evidente que a Constitución é un marco político superado e constrinxido que impide a nacións como a galega exercer de maneira plena a súa vontade, que salvagarda a unha institución anacrónica como a monarquía ou que consagra o pago da débeda como prioridade fronte a prestación de servizos básicos como a sanidade ou o ensino»

Por outra parte, o portavoz nacionalista indicou que «o relator escollido polo Partido Popular para este ano 2023 responde plenamente aos seus plantexamentos ideolóxicos, sendo unha personaxe belixerante e intolerante con alternativas políticas lexítimas como o nacionalismo e en concreto co BNG e que mesmo cuestiona os principios democráticos máis básicos cando se nega a aceptar maiorías parlamentarias que non son a súa porque acordan con todo o dereito propostas como a Lei de Amnistía»