Brillante pregón del VA Ignacio Frutos en el inicio de las jornadas de la Familia, organizadas por la AVV A Magdalena

Por su interés, y la brillante exposición del Almirante del Arsenal, VA Ignacio Frutos Ruiz, como pregonero de los actos sobre la Familia que organiza la Asociación de Vecinos «A Magdalena», y tras los muy prolongados aplausos del público asistente en la tarde de este viernes, día 1 de diciembre, en los salones del Casino Ferrolano, lo reproducimos integramente por su alto valor social, por parte de un vecino más del barrio.

Como un vecino más del barrio

«Es un honor y un privilegio, inmerecido totalmente, estar hoy aquí, ante ustedes, como un ferrolano más (de adopción) y racinguista (por devoción) en el día que celebramos el día de la familia y comenzamos el adviento como pistoletazo de salida para la Navidad.

Quiero que mis primeras palabras en este pregón de Navidad, sean para expresar mi agradecimiento al Presidente de la AAVV del Barrio de la Magdalena Sr. Pedro Sanz, así como a todos los vecinos de Ferrol y de este ilustrado Barrio, por haber pensado en mí para anunciar estas fiestas tan entrañables de la Navidad.

Como de bien nacidos es ser agradecido, quiero expresar, valga la redundancia, mi más sincero agradecimiento a la ciudad de Ferrol por la magnífica bienvenida que me han dado y haberme acogido desde que volví, hace ahora dos años y medio. En este tiempo he experimentado una cálida hospitalidad y he encontrado un lugar que siento como mi hogar.

Estoy agradecido por la amabilidad de su gente, la belleza de su entorno y las oportunidades que esta ciudad me brinda cada día y muy en especial hoy, por tener el honor de leer el Pregón de la Navidad en este emblemático edificio, el casino ferrolano. Es realmente un honor que no merezco y que por la responsabilidad que ello acarrea no tomo a la ligera, prometo que intentaré dar lo mejor de mí mismo para transmitir el mensaje adecuado, como un vecino más de este hermoso barrio, en unas fechas tan señaladas.

Un lugar donde se acaba el mar y donde me quiero quedar

Galicia prácticamente desde mi nacimiento – a los tres días de nacer ya me trasladé a mi querido Puntedeume y mas concretamente a la Playa de Cabañas – y Ferrol, desde mis primeros días como oficial de la Armada – se han convertido en un lugar muy especial en mi vida. En esta hermosa ciudad gallega – con su rica historia, su maravillosa cultura y su imponente Arsenal que tengo el honor de dirigir – es donde he encontrado el amor de mi vida y donde han nacido todos mis hijos.

Nos reunimos hoy para celebrar, no solo el que es el leitmotiv de este Pregón, la familia y la Navidad, sino también la diversidad y la unidad que caracterizan a Ferrol, con sus maravillosos barrios – entre otros, el de la Magdalena, pero también Ferrol Vello, donde está situado el entrañable y acogedor puerto de Curuxeiras – su patrimonio naval y sus tradiciones únicas, hacen, sin duda de Ferrol un lugar especial donde, como dicen “Los limones” un lugar donde se acaba el mar y donde me quiero quedar.

Desde el puerto, testigo de nuestras aventuras y desafíos, hasta las calles adoquinadas del barrio de la Magdalena, donde el eco de siglos de historia resuena en cada piedra. Ferrol es un lugar lleno de historias por contar con una vida ligada al mar y con uno de los patrimonios navales mas importantes del mundo. En estas calles, trazadas con tiralíneas encontramos, como no podía ser de otra manera tratándose de una ciudad naval, sinónimo de cosmopolita, a personas de diferentes orígenes y tradiciones que han importado hasta aquí, y que han hecho de Ferrol un sitio distinto, donde los ferrolanos de nacimiento y adopción nos mantenemos unidos por el llamado ferrolanismo que nos define. En palabras de Torrente Ballester “Ferrol es una ciudad lógica enclavada en una tierra mágica”

En Navidad la familia se erige en protagonista

Hoy, en este pregón, celebramos infinidad de cosas, todas buenas como la riqueza de nuestra cultura, desde la música y la danza tradicional gallega hasta la gastronomía que nos hace únicos. Nuestras festividades, como la Semana Santa, un ejemplo más del ambiente

multicultural de la ciudad, la Romería de Chamorro, las Pepitas o las Meninas del vecino barrio de Canido son ejemplos de cómo Ferrol se llena de alegría y celebración a lo largo del año, pero muy en especial en Navidad, una festividad no solo religiosa sino también cultural, que se celebra en todo el mundo, y un periodo en el que además la familia se erige en protagonista.

La Navidad es Luz en la oscuridad. La celebración, justo después del solsticio de invierno, no es casual y también tiene un simbolismo relacionado con la luz en medio de la oscuridad. La tradición de encender velas y luces, así como la estrella de Belén, representan la esperanza y la luz que Jesús trajo al mundo.

En Navidad brota una nostalgia que se mezcla en estos días , tradicionalmente lluviosos, con la íntima felicidad de los niños que corretean por Amboage, plaza de Armas, el Cantón o Herrera, mientras sus padres pasean por los 44 manzanas de este bello barrio. Son fiestas de encuentro entre las familias, entre los amigos, entre los pueblos. Parece como si durante estas fiestas, aparcáramos nuestras diferencias, y nos deseáramos lo mejor, siendo un tiempo de reflexión, adoración y agradecimiento, generosidad y amor a los demás, asociados con el espíritu de dar y compartir nuestras alegrías, nuestras ilusiones y nuestras ganas de que se hagan presentes en nuestras vidas los sueños de una vida mejor para todos.

Hagamos un esfuerzo extra por ayudar a quienes más lo necesitan, ya sea a través de donaciones, voluntariado o simplemente un acto de amabilidad, cada pequeño gesto puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Es también un momento para la convivencia y la unidad, es tiempo de unión familiar, es una época en la que muchas personas se reúnen con sus seres queridos, siendo un momento especial para fortalecer los lazos familiares, compartir momentos felices y afianzar nuestros valores familiares, que son los que fortalecen los lazos de unión, respeto y confianza.

Es por todo ello la fiesta de la familia, una época para compartir con nuestros seres queridos, en familia, uno de los valores más preciados de la sociedad. En este día, a las puertas del comienzo de la Navidad, me gustaría destacar su importancia como núcleo fundamental de la sociedad, que nos brinda amor, apoyo y un sentido de pertenencia, pues Dios, al nacer en una familia humana, la eligió como primera comunidad consagrada por su amor. Es casi la única época del año en la que sentimos esa emoción por los recuerdos de las cenas en casa, la apertura de regalos con nuestros padres y hermanos… etc. Hoy alzamos nuestras voces para honrar a todas ellas, sin importar su forma, tamaño o condición. Cada familia es única y especial en su propia manera.

La familia es el pilar y núcleo de toda comunidad

La familia es el pilar y núcleo de toda comunidad, un refugio de amor y comprensión en tiempos de dificultad. Son nuestros padres, hijos, hermanos y abuelos quienes nos dan fuerza y apoyo en cada paso que damos Es el lugar donde aprendemos nuestros valores, donde compartimos nuestras alegrías y donde encontramos apoyo incondicional en nuestros desafíos. Hoy es un día para recordar lo esencial que es la unidad familiar para el bienestar de la sociedad en su conjunto.

Cuidar uno del otro, respetar a las personas mayores, colaborar con las labores del hogar, ser bondadosos y honestos, hace que las personas actúen como buenos ciudadanos en cada uno de los grupos sociales de los que forma parte.

Fomentar estos valores es nuestra obligación, máxime en estas fechas tan señaladas en las que damos comienzo al adviento, a nuestra preparación para recibir a Jesús. Evitemos sensaciones negativas, como aquellas en las que impera la banalidad, el egocentrismo o el sentido de superioridad, y pongamos en práctica las positivas, las que son objeto de trasmisión de generación en generación como el respeto, la pertenencia, el perdón, el compromiso y la responsabilidad, la gratitud, la paciencia, las tradiciones, la autoestima, y la humildad.

En estos días previos a la Navidad y durante las fiestas os pido que extendáis vuestros brazos y abracéis, sin complejos, a vuestros seres queridos. Dediquemos tiempo de calidad juntos, compartamos risas y afrontemos los desafíos unidos. La familia es un tesoro que debemos valorar y proteger.

Disfrutemos de nuestro barrio

Queridos vecinos, mientras disfrutamos de las luces brillantes y el calor de esta Navidad, recordemos que lo que realmente importa es el amor, la unión y la generosidad que compartimos en nuestra familia y en nuestro Barrio, el de la Magdalena, llamado así por situarse en los terrenos donde estaba la vieja ermita del mismo nombre.

Un Barrio, como he señalado al principio ilustrado del que nos podemos sentir orgullosos, resultado de una decisión de Fernando VI, apoyada por Patiño y el Marqués de la Ensenada cuando decidieron hacer de Ferrol, hasta entonces una villa de poco más de 300 habitantes, la cabecera de un departamento marítimo, llegando en poco tiempo, a finales de ese siglo a tener más de 25.000.

Disfrutemos así de este bello barrio, ejemplo de adaptación a través de los años, viajando desde lo tradicional e ilustrado (que nos regalaron, entre otros, arquitectos e ingenieros como Francisco LLobet , Joseph Petit de la Croix, Jorge Juan y Julián Sánchez Bort) a lo modernista, magníficamente reflejado en el legado donado por el extraordinario arquitecto vigués afincado en Ferrol Rodolfo Ucha Piñeiro, que nos dejó maravillosos edificios como este mismo Casino, la Casa Brañas (Acevedo), la Casa Romero, etc. Ferrol con su monumental Concatedral de San Julián, su trazado rectilíneo, cuadrangular y uniforme rematado en sus extremos por dos bellas plazas de idéntico tamaño Amboage y Armas, y como no mencionar la fantástica Plaza de Galicia. Como dijo un amigo ferrolano, enamorado y orgulloso de su ciudad, y ejmplo del ferrolanismo, hablando de plazas bellas y emblemáticas, “en Salamanca y Madrid tienen la Plaza Mayor, en Sevilla la de España y en Ferrol tenemos la plaza de Galicia” coronada frente a la puerta del dique y el teatro Jofre y adornada por ese otro icono de la ciudad el monumento a los ferrolanos muertos en las campañas de África, proyecto, que tuvo su origen aquí, en este mismo Casino, de Gonzalo Torrente e Hilario Ruiz Labourdette , nombre que pronuncio con orgullo, por ser mi abuelo y mi primer lazo de unión con Galicia.

Momento de cambiar cosas que no están bien

¡¡¡Doy acabado!!!. Para la mayoría, la palabra Navidad evoca el Nacimiento de un Niño que viene al mundo a salvarnos, para otros, es sinónimo de fiesta y diversión. Todo es importante, sin embargo, el verdadero sentido de la Navidad reside en reconocer que es el momento oportuno para cambiar cosas que no están bien, agradecer a Dios todo lo bueno que nos ha pasado, sobre todo el don de la vida, mirar con una óptica esperanzadora todo el camino que nos falta por recorrer, acercarnos a nuestros seres queridos, y convertirnos en personas más humanas y sensibles con todo lo que nos rodea.

En esta Navidad, quiero también que todos nosotros nos tomemos un momento para agradecer a nuestras familias, por su amor incondicional y su presencia en nuestras vidas.

Hago un llamamiento a todos los ferrolanos y allegados a unirnos en la celebración de nuestra ciudad, a abrazar nuestras raíces y a trabajar juntos para construir el futuro brillante que Ferrol se merece.

«En ferrolano»

Celebremos juntos esta temporada, con alegría y gratitud en nuestros corazones. ¡¡¡¡¡Vayamos a tomar unos “guarisnais” mientras “atravesamos” la calle Real a todo “filispin y afume de carozo”, en aquellas tardes en las que “jarrea”, mientras los “cativos” juegan a «arriba facu» o al «Brilé” en Amboage y los nachos y nachas más adultos, vamos de “carallada y comellada”, para no “pillarnos una perrencha”!!!!!

¡Viva Ferrol y viva su gente!, Opa el Racing y ¡¡¡¡¡¡¡¡¡Feliz Navidad!!!!!!.»