Álex López (Racing de Ferrol): “Ante CD Leganés estábamos haciendo un partido sobresaliente y un error nos perjudicó”

El Racing de Ferrol continúa con su preparación de cara al próximo partido, en el que recibirán al Albacete Balompié, en la 18ª jornada de LALIGA Hypermotion, que se disputará el domingo, a las 18:30 horas, en el Estadio de A Malata.

Tras el entrenamiento de este miércoles comparecía en rueda de prensa en el escenario del partido el jugador Álex López.

Los racinguistas ya están pensando en el siguiente partido tras el penalti clave de su visita al CD Leganés. Lo que ocurrió “es difícil cambiarlo, todo el mundo vio que fue un fallo enorme, estábamos haciendo un partido sobresaliente y esto nos perjudicó”. Los árbitros “pueden equivocarse, pero me gustaría que hablasen más.”

Lo que va en el acta “parece la Biblia y no se puede modificar” y lo que hará es que David “se pierda el próximo partido” y aunque no sea culpa de él “pasa una semana complicada y tenemos que animarlo”, por lo que no es ningún consuelo el posible neverazo al árbitro principal y al del VAR.

El comportamiento que tiene el equipo sobre el terreno de juego “es muy bueno, no somos un equipo protestón”. Con los años “aprendes que por mucho que protestes las decisiones que toma un árbitro es muy difícil que las cambie” y cuanto más protestes “es peor, porque te cargas de tarjetas y alguna podría ser expulsión”, por lo que querían estar centrados en “realizar nuestro juego.”

Álex López quería agradecer a los aficionados que se desplacen “y esto habla bien del momento que vivimos, para nosotros es muy importante”, recordando que cuando la situación es negativa “nuestra gente no para de animarnos y esto es muy importante.”

Sobre el terreno de juego, calificaba los primeros treinta minutos de juego “como los mejores de la temporada” y desde la humildad “somos capaces de competir contra cualquiera”, destacando que en casa del líder “y quedarte con uno menos, con el trabajo de todos, lo bueno que podemos llegar a ser, somos un equipo en mayúsculas, tratando de sumar todos” e incluso “disfrutar sufriendo para ser ambiciosos.”

Ganen o pierda “siempre analizamos los partidos” y lo importante “es encontrar el equilibrio” con el objetivo “para buscar la mejora”. Todo lo que sea positivo para ser mejores “intentamos canalizarlo de la mejor manera.”

De cara al partido de este domingo ante el Albacete Balompié es un equipo “que me gusta mucho”, con un entrenador “que saca un rendimiento a sus equipos”. En esta temporada “puede que les esté contando un poquito más y habla de la dificultad de esta categoría” destacando que tienen “jugadores talentosos que desequilibran cualquier partido”, por lo que los racinguistas tienen la misma premisa de siempre “analizar sus puntos fuertes y débiles” y sobre el terreno de juego “dar nuestra mejor versión, mostrando un equipo sólido en casa, demostrando que podemos competir contra cualquiera, compitiendo delante de nuestra gente, con el ambiente de A Malata que nos ayuda muchísimo.”

El equipo lleva casi un año sin perder como local en el Estadio de A Malata, lo que quiere decir que “lleva un trabajo tremendo y estamos haciendo muy bien las cosas”. Cuando llegue una dinámica que no sea tan positiva “va a haber que asumirla con naturalidad”. Lo conseguido “habla muy bien de nosotros, de valorarnos más y cuando viajamos por ahí todo el mundo queda muy contento”, por lo que todo esto “es mucho trabajo que hay por detrás.”

El futuro de Carlos Vicente

Que haya rumores sobre el futuro de varios jugadores del Racing de Ferrol para jugar en Primera División “quiere decir que es algo bueno y que habla de nuestro trabajo.” Álex López intenta hacer entender “que esto forma parte del mundo del fútbol y lo que me preocupa es que afecte al jugador o al equipo”. En relación a Carlos Vicente “no ha cambiado ni un poquito en el día a día y tiene la cabeza muy bien amueblada.”

El jugador era claro al afirmar que “quien lo quiera, que pase por caja, el club va a seguir aquí, unos se van y otros vendrán que tienen que sumar.” Los jugadores jóvenes “tienen que entender que para que sigan hablando de uno hay que seguir trabajando y si se desvían todo se olvida rápido.”