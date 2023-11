Uns 6.500 escolares acudiron este ano ás representacións da “39ª Mostra de Teatro Infantil e Xuvenil” de Narón

A trixésimo novena edición da Mostra de Teatro Infantil e Xuvenil, organizada polo Padroado da Cultura de Narón en colaboración coa Deputación da Coruña, rematou este mércores coa representación que tivo lugar na escola municipal infantil de Piñeiros. As nenas e nenos puideron ver a obra “Nidos”, da compañía vallisoletana Teloncillo, que tamén estivo esta semana nas outras dúas escolas infantís municipais, a da Solaina, o luns, e a da Gándara, na xornada de onte. En total, 180 nenas e nenos de 0 a 3 anos puideron ver esta obra.

A estas representacións súmanse as programadas este ano e dirixidas a escolares de entre 3 e 18 anos de terceiro e cuarto da ESO, Bacharelato e Ciclos de centros de ensino de Narón e comarca, que se sucederon dende o pasado mes de novembro nas instalacións do Pazo da Cultura e do Auditorio municipal.

Cinco compañías máis representaron unha vintena de espectáculos que puideron ver alumnas e alumnos de centros de ensino de Narón, e tamén dos concellos de Ferrol, Fene, Neda, Ares, Mugardos, Moeche, San Sadurniño, Pontedeume, e usuarias e usuarios da asociación de Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal. A compañía Talía Teatro representou a obra “A parábola do angazo”, Mar Mar Teatro a peza “Un pez en el corazón”, Os náufragos teatro a obra “Hugo”, e Ghazafelhos a obra “Ándale!!! Buen apetito!!!”.

“En conxunto, uns 6.500 escolares tiveron a oportunidade de ver unha representación teatral, con obras adaptadas ás súas idades, no que é xa unha proposta cultural moi consolidada no noso concello e que atrae tamén a municipios veciños”, destacou a alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro.

A rexedora local incidiu na importancia de apostar pola cultura e a súa difusión, e fixo especial fincapé no feito de que “esta convocatoria sirve tamén para apoiar o gran traballo que realizan as compañías teatrais galegas, cunha presenza maioritaria sempre nesta mostra teatral e tamén moi presentes nas representacións que ao longo do ano se realizan no Pazo da Cultura a través da programación do Padroado”.