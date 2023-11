Música alegre y optimista en Odeón con el Quinteto Terra Brassel

La plaza de Eventos de Odeón recibe este jueves 30 al Quinteto Terra Brass, que amenizarán la tarde con su música alegre y optimista. Terra Brass nace en 2021 de las inquietudes musicales de sus cinco componentes: Teles Moreno y Carles Camarasa (trompetas), Abdón Sancho (trompa), Carlos Carbó (trombón) y Josep Gómez (tuba).

A pesar de encontrarse en sus inicios, ya han participado en diversos ciclos culturales ofrecidos por ayuntamientos y sociedades musicales. Sus proyectos se desarrollan en los ámbitos educativo, expresivo y social.

El carácter dinámico y flexible del grupo, facilita la interpretación de diferentes estilos y géneros musicales. El objetivo de Terra Brass es hacer llegar el aprecio por la música y la cultura a un amplio sector de la sociedad.

Teles Moreno– Trompeta

Ha colaborado con la Orquesta de Valencia, European Sinfónica Orquesta, Compañía Nacional de la Ópera de Moldavia, Harmonie Ensemble, Orquesta Sinfónica Teatro Castelar, Orquesta Musiké Hemera, Joven Orquesta de la Generalitat Valenciana, Orquesta de Jóvenes de los Países Catalanes, Orquesta Sinfónica de la Ribera y la Orquesta Clásica Setabense.

Ha formado parte de Metálica Brass Band, The Beatles El Musical, Ivam Jazz Big Band y Valencia Brass Band. Es miembro fundador del quinteto de metales Back to Brass, con quien realiza desde 2009 numerosos conciertos en los más prestigiosos festivales de metales y música de cámara del ámbito nacional, y con quien realiza la grabación de dos discos: Pegados a Monk (2017) y Back to Styles (2020).

En la actualidad es profesor de Trompeta, Música de Cámara e Historia de la Música en el CEM de Benifaió, miembro del quinteto de metales Terra Brass y director de la banda joven de la Sociedad Musical Banyeres de Mariola.

Carles Camarasa– Trompeta

Ha participado en jóvenes orquestas, como la Norden Orkester (Escandinavia), Joven Orquesta Sinfónica de Castellón, o el Festival Schloss Hundisburg (Alemania). También ha colaborado con orquestas profesionales, como Aarhus Symphony Orchestra, Aalborg Symphony Orchestra, The Danish Sinfonietta, la Neues Orchester Basel o la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL).

Abdón Sancho– Trompa

Ha sido miembro de agrupaciones como la Joven Orquesta de la Generalitat Valenciana, Joven Orquesta Nacional de Cataluña, etc. Actualmente es profesor del Centro Autorizado Mestre Arnau de Tavernes de la Valldigna y de la Escuela de Música de Albalat de la Ribera. Paralelamente, colabora en agrupaciones como la Banda Municipal de Bilbao y la Orquesta de Cámara de Mallorca.

Carlos Carbó– Trombón

En su variante interpretativa ha participado como solista en el Ciclo Internacional de Música de Cámara de Tabernas de la Valldigna en los conciertos dedicados a los Jóvenes Solistas de la Comunidad Valenciana, ha colaborado con la Banda Municipal de Pamplona y ha formado parte del «Possaune Ensemble»; de la Hochschule für Musik de Weimar (Alemania), con el que ha participado en diversos festivales.

Además, complementa su labor interpretativa con a pedagógica, ya que es profesor de la Escuela de Música de Gandia y del Centro de Música «Mestre Arnau»; de Tavernes de la Valldigna, donde se formó.

Josep Gómez– Tuba

De manera profesional colabora con formaciones como la Orquesta Nacional de España, la Orquesta de Valencia, la Banda municipal de Bilbao y ha colaborado con la Bremer Philharmoniker (Alemania), Oldemburgisches Staatsorchester (Alemania), Plural Ensemble o Kammerorchester Wernigerode (Alemania). Actualmente es Tuba solista colaborador de la «Orquesta y coro de la Comunidad de Madrid»; y profesor de tuba en diferentes escuelas y conservatorios de la Safor.