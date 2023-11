Rueda defendió en Ferrol el reto de la transición enérgética, en las III Jornadas Porto-Empresa

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defendió este martes que el reto de la transición energética supone también grandes oportunidades para impulsar el crecimiento económico sostenible de Galicia. Así lo señaló este martes durante su participación en la inauguración en Ferrol de las III Jornadas Porto-Empresa, centradas en la descarbonización del sistema energético, y en el que estuvo acompañado por la conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana y el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela. La inauguración también contó contó con la presencia de la delegada de la Xunta en Ferrol Martina Aneiros, el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Francisco Barea y el Almirante del Arsenal de Ferrol, Ignacio Frutos.

Recuperar la capitalidad del norte

Durante su intervención, Rey Varela afirmó que “Ferrol está llamado a recuperar la capitalidad del norte de Galicia a través de la recuperación económica e industrial” gracias a las oportunidades ante las que se encuentra la ciudad relativas a las nuevas energías y a los proyectos que surgen al amparo de las mismas.

En este sentido, el regidor mostró el total apoyo de la administración local para todas aquellas empresas que estudien asentarse en el municipio a través de la ordenanza municipal reguladora de los títulos habilitantes urbanísticos y de las actividades, que se llevará al pleno ordinario de noviembre.

«No podemos poner trabas a aquellos que quieren asentar una empresas, abrir un negocio o reformar su vivienda, por eso el plazo máximo para obtener una licencia será de tres meses”, aseguró él alcalde.

Un lugar ideal para nuevas empresas

En su intervención, el titular del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, aseguró que Ferrolterra “es el lugar ideal” para asentar nuevas industrias “basadas en las energías verdes y en la descarbonización”. Y resaltó que esta zona de Galicia, tan “castigada” en el pasado por el desmantelamiento industrial, tiene ahora una oportunidad “con mucho futuro” en el campo de las energías sostenibles.

Rueda puso como ejemplo la energía eólica, que permite a industrias gallegas construir las infraestructuras necesarias para su desarrollo, pero también dotar a otros proyectos empresariales de la energía renovable que precisan. “Las empresas que necesitan energía verde, precisan tenerla cerca y disponible”, resaltó el presidente, quien hizo hincapié en la importancia de estas cuestiones a la hora de que los promotores decidan en que lugar ponen en marcha su proyecto.

En acto, el presidente puso en valor que la Xunta está comprometida con el binomio economía y medio ambiente, y que por eso se están impulsando una serie de iniciativas para garantizar que el aprovechamiento de los recursos naturales redunde también en riqueza social para Galicia. Así, citó la futura Ley de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan recursos naturales de Galicia; o la reciente creación de la sociedad público-privada “Recursos de Galicia”.

En este sentido, destacó que la Xunta está poniendo en marcha todas las herramientas para dar apoyo y certezas a los grandes proyectos y, en especial, a los relacionados con energía verdes. Al respeto, recordó la puesta en marcha en el 2024 de la Oficina Económica que dará asesoramiento a las industrias sobre este tipo de iniciativas o el compromiso del Gobierno autonómico de que los proyectos prioritarios puedan ponerse en marcha en el plazo máximo de un año.

ACTO DE CLAUSURA

Por su parte el conselleiro del Mar, Alfonso Villares, destacó el papel del puerto de Ferrol en el desarrollo de la Estrategia Gallega de Cambio Climático y Energía 2050 así como ensalzó el trabajo realizado en los últimos años en favor de generar en la dársena un ecosistema entorno a las energías renovables y a la transformación energética sostenible del tejido empresarial. El responsable autonómico hizo estas manifestaciones acompañado por el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Francisco Barea, y la delegada de la Xunta en Ferrol, Matina Aneiros, en el acto de clausura de la III Jornada Porto Empresa bajo el título ‘Descarbonización del sistema energético’ organizada por la entidad portuaria ferrolana.

El conselleiro puso en valor el papel del puerto, en el que la actividad vinculada a la energía siempre estuvo presente, en la reactivación económica tanto de la comarca de Ferrolterra, como de Eume, Ortegal y la Marina lucense diversificando y apostando por las renovables como fórmula para favorecer el asentamiento de nuevas empresas. En esta línea, destacó la alianza de la Xunta con la Autoridad Portuaria cara una transición justa y ordenada, tratando de ser referentes, con el fin de evitar que la crisis energética desestabilice la industria de los en los muelles.

Destacada intervención del presidente de la Autoridad Portuaria

“Queremos ser parte activa en la construcción de un nuevo futuro basado en la sostenibilidad, la innovación y las personas. Un futuro esperanzador en el que creemos firmemente” . Con este compromiso el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Francisco Barea, cerró las III Jornadas Puerto-Empresa, celebradas en la jornada de este martes en el centro CIS de A Cabana, bajo el lema de “Descarbonización del sistema energético”. En el acto de clausura estuvo acompañado por el conselleiro do Mar, Alfonso Villares.

Barea agradeció la implicación de la Xunta y de todo el tejido empresarial. “Con su asistencia demuestran que Galicia tiene mucho que decir en el ámbito de la colaboración, la industria y las energías renovables”, resaltó el presidente de la Autoridad Portuaria que también volvió a reivindicar la presencia de Ferrol en el Corredor Atlántico.

Galicia tiene mucho que decir

Francisco Barea tendió, de nuevo, la mano a todos los que quieran colaborar para lograr el desarrollo social y económico de Ferrolterra y del norte de Galicia. El presidente de la Autoridad Portuaria se dirigió a los asistentes, a los que agradeció “el conocimiento y el análisis sosegado del nuevo escenario que se abre ante nosotros”, con las siguientes palabras:

“Galicia tiene mucho que decir en el ámbito de la colaboración, la industria y las energías renovables. Si algo ha quedado patente es que contamos con un tejido empresarial fuerte, emprendedor, comprometido e innovador que encontrará siempre, en esta Autoridad Portuaria, un colaborador necesario para hacer realidad ese desarrollo económico en el que todos estamos empeñados.

Como presidente de la Autoridad Portuaria, uno de los objetivos marcados es el de convertir al puerto en parte de la ciudad. Y creo que ese reto lo estamos consiguiendo. Desde el punto de vista social y también desde el económico. Porque siempre hemos defendido que tenemos que ser ese gran polo industrial que vuelva a impulsar Ferrolterra y que trascienda a toda Galicia. Si impulsamos la industria, impulsamos el empleo, el bienestar y el desarrollo. En definitiva, queremos ser parte activa en la construcción de un nuevo futuro basado en la sostenibilidad, la innovación y las personas. Un futuro esperanzador en el que creemos firmemente. Como ha quedado patente en el encuentro de hoy, sostenibilidad y progreso van de la mano.

La mirada hacia la meta final

Y en eso estamos volcados. Como puerto somos ese canal de comunicación con el resto del mundo, tan necesario para que nuestra economía despegue. La descarbonización nos ha llevado a cambiar el rumbo, pero manteniendo siempre firme la mirada en la meta final. Nos hemos reconvertido para superar las dificultades que nos planteó la transición energética buscando nuevos caminos.

Abriéndonos a nuevos tráficos. Apostando por la implantación de nuevas empresas atraídas por las posibilidades que nuestras dársenas ofrecen y por la experiencia del puerto en el sector energético.

Nuestra posición estratégica y las infraestructuras son claves para que la nueva industria vea en nuestro ámbito un lugar seguro en el que desarrollar sus proyectos. Y nosotros estamos obligados a responder a esa confianza. Por eso seguimos avanzando, a pesar de la difícil situación internacional, la caída de los mercados o las incertezas que se nos presentan. Porque confiamos en nuestras posibilidades. En eso centramos los esfuerzos. En establecer sinergias y ofrecer nuevos canales para reforzar nuestro papel en el nuevo marco económico.

La intermodalidad

Saben que una de nuestras apuestas es la intermodalidad. La salida y la entrada de la mercancía por mar es una de las bases de nuestra balanza económica. Un aspecto que hemos reforzado en estos últimos años y que estamos completando con la llegada del ferrocarril al puerto exterior. Ha supuesto un gran esfuerzo, pero los resultados empiezan a hacerse visibles. Tendremos ferrocarril y lo veremos circular entre el puerto interior y Caneliñas. Finalizaremos la obra a finales del 2024 para que sea ya una realidad en el 2025. Esto nos impulsará, sin duda, y supondrá una gran ventaja competitiva. Sin embargo, ese esfuerzo debe de ir acompañado de acciones decididas que nos permitan salir al exterior.

Es urgente que desde el Gobierno central cumplan con Ferrol y acometan con urgencia la adecuación de la vía que nos permita conectarnos con A Coruña. No podemos permitirnos el lujo de perder un ferrocarril competitivo. Y, por supuesto, necesitamos salir al exterior. Ferrol tiene que estar sí o sí en el Corredor Atlántico. Y eso es algo que es necesario despejar. No puede haber dudas. No puede haber incertezas. No puede haber medias tintas. Las autoridades portuarias, y en este caso la Autoridad Portuaria de Ferrol, no podemos quedarnos fuera de este plan estratégico que seguimos esperando y del que poco o nada sabemos. Silenciar a Ferrol, dejarnos fuera del debate, obviarnos en el Corredor Atlántico supondría coartar las posibilidades de Ferrolterra y de A Mariña de seguir creciendo en el futuro.

Necesitamos compromisos

A lo largo de estas jornadas ha quedado claro que tenemos recursos, ideas, proyectos, talento y ganas. Necesitamos compromisos. En estas mesas de debate se ha hablado de oportunidades. Necesitamos certezas para poder sacarlas adelante. Hemos hablado de proyectos de futuro en combustibles renovables. Necesitamos apoyo, agilidad y un reparto justo de los fondos europeos para poder llevarlas a cabo. Hemos hablado de uno de nuestros puntos fuertes, la eólica marina. Necesitamos colaboración para seguir siendo un referente en este ámbito. Hemos hablado de normativa. Necesitamos seguridad jurídica para seguir avanzando. Hemos mostrado la importancia de la colaboración público-privada. Necesitamos interlocutores capaces de escuchar realmente a todos los actores empeñados en que Ferrol y Galicia tengan un futuro próspero.

En la Autoridad Portuaria creemos en ese futuro y una vez más tendemos la mano a todos los que quieran unirse en este camino de sostenibilidad y desarrollo económico y social. Continuamos la travesía con una tripulación comprometida.

Gracias de nuevo a todos ustedes por su asistencia. Y gracias también una vez más al Gobierno gallego que con su participación en estas jornadas demuestra el compromiso con esta Autoridad Portuaria y con Ferrol. Continuamos trabajando”.