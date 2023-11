Estudantes da EPEF deseñan un vehículo eléctrico de competición

Máis de 20 estudantes da Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF) están a traballar no deseño e construción dun coche eléctrico co obxectivo de participar a curto ou medio prazo na tempada de probas de Greenpower Iberia.

Ao longo deste primeiro cuadrimestre, e no marco da materia de Proxecto Interdisciplinar, este grupo de estudantes de grao e de máster dedican boa parte dos seus esforzos a deseñar e construír unha carrocería aerodinámica que mellore a eficiencia e velocidade do vehículo.

Para facilitar todo este traballo, o Campus Industrial da Universidade da Coruña financiou a adquisición dun kit básico que inclúe as rodas, os eixos dianteiro e traseiro, o chasis, o motor así como un par de baterías proporcionado por Greenpower Iberia.

O profesor da Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF), José Manuel Amado, coordina un proxecto aberto á colaboración doutros centros de ensino de secundaria e de FP de Galicia para organizar na comunidade algunha das carreiras de Greenpower Iberia ao longo do ano 2024.

Un dos primeiros centros en manifestar o seu interese foi o IES Vilalonga de Sanxenxo quen xa ten experiencia neste campionato logo de gañar varios premios nos circuítos de do País Vasco e Navarra.

O proxecto Greenpower

A nivel internacional, empresas como Siemens, Renishaw, Cummins, Jaguar, LandRover, Bentley e Perkins teñen participado neste proxecto para motivar aos e ás profesionais do futuro.

Forman parte desta rede internacional máis de 30.000 estudantes que forman arredor de 2.500 equipos e que participan en preto de 80 carreiras rexionais, nacionais e internacionais nas categorías Goblin (de 9 a 11 anos), Fórmula 24 (de 11 a 16 anos) e Fórmula 24+ (de 16 a 25 anos) en países como EE.UU, Reino Unido, China, India, Singapur, Malasia, Polonia, Portugal ou España.

As finais internacionais disputaranse en circuítos como o de Silverstone ou o de Goodwood Motor en Reino Unido xunto coas finais nacionais nos Racing Weekends da Real Federación Española de Automobilismo (RFEDA) incluíndo Navarra en 2021, Montmeló en 2022 e Valencia en 2023, espazos onde os equipos educativos Greenpower poden compartir compartir experiencias con profesionais da Fórmula 4, do TCE e ou do Porsche Sprint Challenge de Iberia.

Máis información: www.greenpoweriberia.org