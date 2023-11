Ferrol presenta su nueva web municipal de Cultura

El Ayuntamiento de Ferrol ha presentado la nueva página web de Cultura municipal en la que se recogerán todos los espectáculos previstos en la agenda y otros contenidos de carácter permanente.

El edil de Cultura, José Antonio Ponte Far, acompañado por personal técnico de la concejalía y del Centro de Recursos Informáticos (CRI), mostró la nueva herramienta para gestionar y consultar el calendario cultural, al que se le da un impulso digital con la modernización de la nueva página web, optimizada, asimismo, para los diferentes dispositivos (teléfono, tablet y pecé).

La web tiene como dirección www.ferrolcultura.gal y cuenta también con un logotipo añadido a la imagen corporativa característica de Ferrol, con el que ya se difunden los programas culturales de la ciudad.

Según explicó el concejal, permitirá “non só consultar os espectáculos programados, senón tamén dispoñer de información sobre os centros, realizar trámites como a reserva de espazos, ou difundir proxectos singulares da cidade”.

También se habilita un apartado para la reserva y compra de localidades para los espectáculos de programación municipal. En la nueva web confluirán tanto los actos organizados por el Ayuntamiento como los que programen otros agentes locales, desde establecimientos hosteleros hasta colectivos y asociaciones.

Otra novedad es que la página pondrá a disposición pública un listado de activos socioculturales, que quisieron adherirse a la iniciativa, con el objetivo de facilitar su contacto y dirección. Ponte Far destacó que este contenedor cultural, desarrollado ponerlo CRI, se gestionará como uno “recurso vivo, non como algo pechado”, de ahí que “a evolución da web virá dada segundo as necesidades detectadas, mesmo polos propios usuarios”