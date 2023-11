A Deputación reforzará a súa aposta pola economía circular durante 2024

A Deputación da Coruña reforzará en 2024 a súa acción en ámbitos industriais e estratéxicos para o futuro da provincia como a intelixencia artificial, a biotecnoloxía, o sector audiovisual ou a economía circular.

Así o confirmou a deputada de Emprego e Medio Ambiente, Rosa Ana García, ao remate da reunión que mantivo na sede da institución provincial coa xerente do Clúster Galego de Solucións Ambientais e Economía Circular (Viratec), Ana Botas.

Unha xuntanza que serviu para sentar as bases de colaboración entre ambas entidades de cara a unha provincia máis sostible desde o punto de vista económico, social e ambiental.

“Para a Deputación, constitúe unha prioridade avanzar na economía circular no ámbito provincial, así como na mellora da xestión actual de residuos e na redución da pegada ecolóxica, mediante un uso máis eficiente dos recursos do noso territorio e impulsando e apoiando a posta en marcha de proxectos e estratexias de economía circular no ámbito local”, explicou Rosa Ana García, que destacou que “a experiencia de Viratec neste ámbito é fundamental na busca de solucións ambientais no ámbito local”.

“Estes avances só poden vir da man da colaboración, da participación e da implicación do sector privado e das entidades locais como promotoras do cambio dende a base do territorio provincial”, afirmou a deputada, que defendeu o modelo de desenvolvemento sostible “como unha oportunidade tamén para a innovación, o crecemento económico e o emprego”