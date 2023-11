O Lugo Sala non deu opción a O Esteo

Xosé Ferreiro

Foi unha pisonadora en As Pontes o cadro lucense que conta con ex xogadores de Primeira División como Miguel Muñoz, Iago Rodríguez, Diego Núñez e os irmáns Diz, ademáis do pontés Brunito, que hoxe fixo un hat trick. Equipo que o ano pasado quedou a un so gol do acenso a Segunda División caendo co Melistar.

Pola súa banda o equipo local leva unha mala racha, non so de derrotas, senon de catro marcadores moi contundentes, notando a baixa de Jhony, e a visita no derbi ao Vilalba non semella chegar no mellor momento.

O Esteo: Xeito, Cokito, Héctor, Jandro, Troncho – Costi, Marcos, Sergio, Martín, Juan, Eloy.

ADC Lugo Sala: Álvaro, Borja, Iago, Brunito, Alex Diz – Nicolás, Antonio Diz, Luis, Miguel Muñoz, Diego Núñez, Yago, Héctor.

Goles: 0-1, Héctor (4´), 0-2, Antonio Diz (18´). 0-3, Iago Rodríguez (21´), 0-4, Bruno (22´), 0-5, Yago (25´), 0-6, Iago Rodríguez (31´), 0-7, Bruno (36´), 0-8, Bruno (37´).

Incidencias. Amarelas a Xeito, Martín, Iago Rodríguez, e o adestrador Guillermo. Uns 125 espectadores no Pavillón Municipal.