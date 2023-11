Licitados en Ares los traballos de mejora en la calle Fomento

La concellaría de Urbanismo del Concello de Ares informa de la licitación de las obras en la calle Fomento, una actuación que mejorará los servicios el pavimento y que se configura, además, como otra de las importantes intervenciones urbanísticas que se realizarán en Ares dentro del Plan Único de la Diputación de A Coruña, con una aportación de 155.139,93 euros para materializar el proyecto municipal.

Según el proyecto técnico de los trabajos de mejora que se licitan, las obras renovarán la red de saneamiento, pluviales y abastecimiento de agua, llevándose a cabo también obras civiles en el alumbrado, electricidad y telecomunicaciones.

Se cubrirá la calle con una capa de rodadura con aglomerado, eliminando así las irregularidades del firme existente, se instalará un pavimento de loseta hidráulica similar a la actual y se realizará la señalización horizontal en todo el ámbito de actuación.

En lo tocante al planteamiento de ofertas, la licitación se encuentra disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público con la posibilidad de presentarlas hasta el 11 de diciembre.

Sobre los fondos que se ejecutan a través del POS de la Diputación, Olimpia Marcos, concejala de Urbanismo, contextualizó la planificación municipal: “Todas as actuacións que incluímos no Plan Único enfócanse principalmente á mellora e renovación da infraestrutura de abastecemento e saneamento e, tamén, á execución de novas pavimentacións. Acontece así na rúa San Xosé, na rúa Fomento e na rúa dos Anxos, todas no POS 2022 e POS adicional deste ano”.

Entre las tres actuaciones se superan los 425.000 euros de inversión total sumando fondos provinciales y municipales.

Olimpia Marcos, puso en relación esta mejora de las calles San Xosé, calle Os Anxos y calle Fomento con la “planificación que estamos a executar desde o Concello centrada na renovación e humanización das rúas do núcleo urbano de Ares. Falamos de intervencións que afectan á rúa Fomento, María, Alfolíes, Cisne…incluíndo a toda a contorna do Porto, que está somerxida nun amplo proceso de humanización e do que próximamente se iniciará a seguinte fase”