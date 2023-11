La alcaldesa de Cariño se reúne con las trabajadoras del SAF con el objetivo de mejorar el servicio

La alcaldesa de Cariño, Ana López, se ha reunido a lo largo de esta semana con las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar municipal con el objetivo de mejorar, tanto la calidad del servicio para los usuarios y las usuarias, como el día a a día de las trabajadoras.

La Alcaldesa destaca “a necesidade de que as traballadoras do servizo teñan unhas condicións óptimas para que desenvolvan o seu labor da mellor forma posible, o que redundará nun servizo de calidade, no que se atendan todas as necesidades dos usuarios e usuarias”.

El Concello de Cariño conta con un total de 15 trabajadoras en el Servizo de Axuda no Fogar, que complementan con el apoyo externo en determinados momentos, para cubrir bajas, vacaciones y necesidades especiales de carácter urgente. Para la regidora “O servizo de axuda no fogar é un unha das prioridades para o noso equipo de goberno, posto que o Concello de Cariño conta cunha poboación moi avellentada e é fundamental seguir traballando para incrementar a calidade e vida dos seus usuarios e usuarias”.

Según informó la alcaldesa, Ana López, están trabajando en la implementación de una nueva aplicación tecnológica, que entraría en funcionamiento a lo largo del año próximo, con el objetivo de optimizar el servicio y facilitar la información en tiempo real. Según anunció la Alcaldesa, “cando comecemos a utilizar esta app, poderanse localizar os domicilios dunha forma máis exacta, a información poderase atopar en tempo real e actualizaranse os casos dun xeito máis automático, facendo o servizo máis cómodo e accesible, tanto para usuarios e usuarias, como para as traballadoras”.