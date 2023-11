Posta en marcha en As Pontes da campaña “Non as fagas invisibles. AFINA A MIRADA”

O Concello das Pontes presentou a campaña “Non as fagas invisibles. AFINA A MIRADA” con motivo do Día Internacional para a eliminación da violencia contra as mulleres.

Tania Pardo, concelleira responsable da área de Igualdade apuntou que “con esta campaña buscamos reflectir e concienciar sobre a realidade que viven moitas mulleres en situación de violencia de xénero que, pola súa condición de migradas, idade avanzada ou por presentar unha discapacidade, ademais, teñen que facer fronte a unha serie de obstáculos específicos. Obstáculos que reducen as súas posibilidades de saír do ciclo de violencia e incrementan a probabilidade de que a violencia se repita e se agrave ao longo do tempo”.

“A violencia de xénero continúa sendo a violación dos dereitos humanos máis xeneralizada no mundo, polo que a través desta iniciativa queremos convidad á veciñanza a que afine a súa mirada e sexa capaz de ver os prexuízos, estereotipos e estigmas sociais, que fomos normalizando de forma inconsciente, e que tamén dan lugar a situacións de discriminación e violencia contra as mulleres” engadiu a concelleira Tania Pardo.

A campaña inclúe unha peza audiovisual de sensibilización titulado “Estamos ao teu carón, pero non nos ves”; realizado coa colaboración da veciñanza das Pontes e de actrices e actores da Asociación Cultural Quemaistén Teatro, do Catre Teatro e da Asociación Cultural Alende.

Esta peza audiovisual, que estará dispoñible a través da páxina web e das redes sociais do Concello, busca interpelar á cidadanía para conseguir a súa implicación para evitar que as realidades que viven moitas mulleres sexan engulidas por unha sociedade que non as ve.

Así mesmo, o 15 de novembro durante a celebración da feira quincenal e a mañá do 25 de novembro, instalarase un posto informativo e de sensibilización no que se contará con material informativo e merchandising para o seu reparto entre a veciñanza pontesa.

Ao redor do 25 de novembro tamén están programados tres obradoiros de apoderamento a través das artes e o movemento, impartidos por profesionais especializadas no eido da intervención social: o obradoiro “Biodanza: Cóidome, quérome… porque a miña vida ten valor”, dirixido a mulleres migrantes; o obradoiro “Arte, autocoidados e historias de vida”, dirixido a mulleres maiores de 65 anos; e, por último, o obradoiro “Corpo e movemento”, dirixido a mulleres con discapacidade.

A campaña tamén contará con actividades de sensibilización dirixidas ao alumnado de Educación Primaria e Secundaria dos centros educativos das Pontes, co fin de promover a igualdade e o rexeitamento cara as violencias machistas entre todos os sectores de idade.

O alumnado de Educación Primaria terá a posibilidade de asistir á obra de teatro “Travesía Unicornio” da man de Teatro Ghazafelhos, mentres que o alumnado de Educación Secundaria contará no seus institutos coa instalación dun Punto Violeta.

Por último, o sábado 25 de novembro ás 12h no Parque Municipal terá lugar un acto conmemorativo con motivo do Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres. A este respecto, levarase a cabo un recital poético a cargo da poetisa Nuria Vil e unha performance contra a violencia de xénero a cargo do grupo O Catre Teatro. Xa pola tarde, será a quenda para a representación teatral, “Mordiendo la verdad” no Auditorio do Cine Alovi, dirixida á cidadanía en xeral.

Toda a programación de actividades desta campaña pódese consultar na páxina Web do Concello (www.vive.aspontes.org).