Arranca la campaña solidaria de ALCAMPO ‘Ningún niño sin juguete’

Hasta el 20 de diciembre se recogerán juguetes nuevos en los 7 hipermercados con que cuenta Alcampo en Galicia.

El Hipermercado Alcampo ha puesto en marcha un año más su campaña Ningún Niño sin Juguete con el objetivo de movilizar, movilizarse y actuar para que las niñas y niños que viven en familias en situación de vulnerabilidad puedan tener un juguete en Navidad. Por eso, hasta el 20 de diciembre Alcampo recogerá juguetes nuevos en los siete hipermercados con que cuenta la insignia en Galicia (tres en Vigo, más los ubicados en A Coruña, Ferrol, Santiago y Vilagarcía de Arousa), que serán entregados a organizaciones del entorno para que, a su vez, los hagan llegar a las familias que los necesiten.

En el caso de Ferrol los juguetes serán entregados a la asociación Dignidad Ferrol mientras que los recogidos en A Coruña irán a parar a Cáritas, los de Vigo a la Asociación Vida Digna, los de Santiago a Coordinadora del Bario de Vite, y los de Vilagarcía a Amigos de Galicia.

Los juguetes recogidos serán complementados con los donados por Alcampo que entregará juegos y juguetes por valor de 20.000 euros. Gracias a la participación de sus clientes, Alcampo ha conseguido recaudar y entregar en dieciocho ediciones más de 1,1 millones de juguetes en toda España. Durante la pasada edición se donaron más de 1.200 juguetes entre los siete hipermercados de Alcampo en Galicia. Esta campaña, que se celebra en su XIX edición, contribuye al alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible no 2 (fin de la pobreza) y no 10 (reducción de las desigualdades).

Julio, el peluche que todo lo tiene, no es la única campaña solidaria que Alcampo lanza de cara a estas navidades. Así, se ha comprometido a donar el 1% de la venta de sus juguetes de marca One Two Fun y dos euros por unidad vendida de Julio, el castor de peluche creado por Auchan Retail, a la Fundación CRIS contra el Cáncer, con la que colabora desde hace años. Según los cálculos de Alcampo, se venderán 12.000 unidades, por lo que se estima que la donación ascenderá a 24.000 euros de un peluche que “lo tiene todo”; Sabe cocinar, es suave, cariñoso, respetuoso con el medio ambiente y responsable con la sociedad.

Este peluche solidario, que llega por segunda navidad consecutiva a las tiendas, está fabricado con material reciclado y siempre cuenta con una temática vinculada a los compromisos de Alcampo: el año pasado fue un guarda forestal para promover la conciencia medioambiental y en esta ocasión se ha vestido de cocinero, con chaquetilla incluida, para impulsar la buena alimentación.

El castor pertenece a One Two Fun, la marca de juguetes y juegos exclusivos que solo pueden encontrarse en Alcampo. Esta gama alcanza un surtido de más de 800 referencias y ofrece muñecos, dinosaurios, juegos de mesa, peluches, coches de radiocontrol, etc. Con el foco puesto en el cuidado del medio ambiente, bajo esta marca se pueden encontrar 80 productos fabricados en madera procedente de bosques sostenibles certificados FSC o fabricados con plástico reciclado.

Alcampo colabora desde 2019 para apoyar la investigación del cáncer infantil. Ahora lo hace con el castor Julio, y antes la colaboración con Fundación CRIS Contra el Cáncer vino de la mano de Famosa y Warner Bros, vendiendo peluches de la serie Somos Osos, bajo la campaña “Somos Osos Solidarios”, por la que se ha conseguido entregar a Fundación CRIS Contra el Cáncer más de 250.000 euros.