Inaugurada la jornada «Ferrol en el mundo del siglo XXI: Iberoamérica y el diálogo Oriente-Occidente»

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, inauguró la jornada «Ferrol en el mundo del siglo XXI: Iberoamérica y el diálogo Oriente-Occidente» organizada por la Instituto Gallego de Análisis y Documentación Internacional (IGADI) y la Universidad de A Coruña en el salón de grados de la Facultad de Humanidades y Documentación de Ferrol.

Durante su intervención, el regidor destacó que este encuentro abordará “o papel que desempeña a nosa cidade nun contexto global como o que estamos a presenciar”. “O progreso da cidade pasa por reforzar as conexións co exterior e, por iso, o diálogo con países como China vertebrará esta cita” en la que, añadió, participarán expertos en el campo de las relaciones internacionales, como el director de la Casa Asia España, el coordinador del Grado en Relaciones Internacionales, Félix Puime, o el director del IGADI, Daniel González Palau, entre otros.

En este contexto, Rey Varela hizo alusión al destacado papel que está realizando el Campus Industrial recordando que reciéntemente presentó un informe preliminar en el que se analizan las relaciones con el continente asiático. “Un documento que representa unha folla de ruta a seguir por esta institución educativa para sistematizar os vínculos con países como China e dos que, sen dúbida, se beneficiará a cidade a nivel industrial e empresarial”, afirmó el regidor.

Asimismo, recordó que el Campus Industrial está abierto al estudiantado internacional “a través das titulacións que imparte, que contribúen ao desenvolvemento dunha industria máis intelixente, eficiente e respectuosa co medio ambiente”. En ese espacio formativo “estanse a formar as xeración do presente e do futuro e ellas terán moito que aportar nesta conexións globais que levamos tempo establecendo con outros países como refrenda a construción naval e os seus lazos con nacións como a australiana ou a noruega. A formación e o traballo son algunhas das mellores cartas de presentación de Ferrol no mundo”.

Rey Varela finalizó su intervención apuntando al horizonte del 2030, con una “axenda na que as universidades terán moito que ver no coñecemento, na prosperidade e nas boas relacións entre os territorios”.