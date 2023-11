Cristóbal Parralo (Racing de Ferrol): “El Mirandés tiene jugadores rápidos en transiciones”

El Racing de Ferrol ya está en la recta final de su preparación de la visita al Mirandés en este sábado, a las 18:30 horas, en el Estadio de Anduva (Miranda de Ebro), en la 15ª jornada de LALIGA Hypermotion.

Este jueves tenía lugar el último entrenamiento en tierras ferrolanas y tras el mismo comparecía en rueda de prensa su entrenador, Cristóbal Parralo.

Esta ha sido una semana de trabajo “buena” y en cuanto a las ausencias está Jon García “con molestias en el isquio” y Vadillo “con problemas en una rodilla”. El entrenador reconocía que le gustaría tener a todos los jugadores en condiciones “y poder decidir yo”, lamentándose no haber encontrado el jugador que necesitaba en el mercado “pero no fue posible”, destacando que las veces que ha jugado Fran Manzanara “lo ha hecho bien.”

En cuanto a Chuca “sigue el proceso de recuperación según lo previsto”, por lo que espera que “pronto pueda estar con el equipo.”

El Mirandés tiene “mucha juventud en su plantilla, con varios años apostando por este tipo de planificación, con muchos cedidos de calidad de equipos importantes y lo están haciendo muy bien.”

El Andorra y el Mirandés “son dos equipos muy diferentes” con los de Anduva “teniendo jugadores muy rápidos en las transiciones y tienen otro tipo de fútbol.”

Todos los partidos en juego “son importantes”, el Mirandés lleva varias temporadas en la categoría “y está consolidado en la categoría” y ahora mismo Cristóbal Parralo no quería hablar de rivales directos, siendo el objetivo del Racing de Ferrol “salvarnos y consolidarnos en la categoría”, ya que hay que “jugar ante todos.”

La impresión que se da cuando se gana “es que todos los jugadores están bien físicamente”, algo que Cristóbal Parralo reconocía que “el equipo trabaja bien día a día y eso repercute en el rendimiento en el terreno de juego”, aunque todavía “no llevamos una gran carga de trabajo, aunque con alguna semana con tres partidos, algo nuevo para muchos jugadores, pero la gente se está adaptando bien, siempre hay cosas que se pueden mejorar y se pueden trabajar.”

En cuanto al interés de otros equipos por fichar a Carlos Vicente “esto es el fútbol profesional” y lo que le molestaría era “que esto nos desviase de nuestros objetivos”, porque siempre que “suenan halagos de equipos de categoría superior siempre gusta y si él lo sabe asimilar bien, a mí no me parece mal, me gusta que mis jugadores estén en boca de mucha gente por lo bien que lo están haciendo” y esperaba que esta situación no le afectase a Carlos Vicente “trabaja bien, está centrado y a gusto en el equipo.”