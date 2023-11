Teatro do Noroeste presenta el estreno de ‘As damas de Ferrol’ en el Jofre

Teatro do Noroeste da un giro a su línea de trabajo con el estreno absoluto del espectáculo As damas de Ferrol. La pieza se podrá ver los días 1 y 2 de diciembre, a las 20.30h, en el teatro Jofre de Ferrol.

La veterana compañía presenta así una propuesta con la que revisita uno de los textos más singulares de su repertorio, que había montado hace más de 20 años bajo la dirección del propio Eduardo Alonso, abriendo ahora una nueva senda estética y escénica.

As damas de Ferrol es una comedia circular donde se debaten la realidad y la fantasía. Dos hermanas mayores, repasan sobre las tablas su vida y muestran una realidad cruel e implacable… aunque quizás todo es fruto de su imaginación. Absurdos y disputas se dan la mano en una pieza con una marcada crítica social, en la que una muerte y la ciudad de Ferrol protagonizan también la historia.

Producida por Teatro do Noroeste, se trata de un texto en clave feminista,un espectáculo en el que la compañía cuenta con una directora externa al frente, Clara Gayo. Eduardo Alonso firma el texto, protagonizado en esta nueva puesta en escena por Mónica Camaño y Casilda Alfaro. El equipo se completa con una escenografía y vestuario a cargo de Carlos Alonso, mientras que Eduardo Alonso es el responsable del diseño de iluminación y la producción es de Eva Alonso.

Las entradas están disponibles a través de la plataforma Ataquilla.com y, el mismo día de la función, en la taquilla del teatro.

Sobre el espectáculo

La línea argumental avanza y retrocede, se lea y se deslea como un ovillo imaginario imposible de descifrar. Los personajes Lourdes y Maruxa, hablan sobre las eres mismas, sobre su situación actual y sobre los acontecimientos que las llevaron a ella. Cerradas en su vieja casa, desgranan su realidad que bien puede ser su fantasía o la verdad más cruel e implacable. Entre ellas se levanta constantemente la evocación de un hombre, Manolo, que, por lo visto les condicionó la vida y ellas condicionaron la suya hasta llevarlo a una supuesta y terrible muerte.

Ambas dos establecen sus disputas tratando de comer, o quizás de devorar, todo lo que ante ellas se sitúa, realidad o ficción, con un ansia solo posible en los límites de la demencia. Y como marco infinito, tanto físico como mental, se sitúa Ferrol. Una ciudad deshojada, origen de frustraciones, pero también germen de nuevas vidas: renaciendo siempre de sus desgracias con su humor retranquero de mil batallas, todas perdidas.

El jazz será el protagonista del espacio sonoro que acompaña al espectáculo. El diálogo por veces caótico, por veces melódico, que tradicionalmente establecen los instrumentos en este género musical es perfecto para amparar la acción escénica y reforzarla, tanto en los momentos de ritmo más intenso como en los más íntimos.

Sobre él, la compositora Chefa Alonso apunta: «baseadas esencialmente no dúo musical, o mínimo, o agudo e o ferruxento está representado nas texturas sonoras das cordas do kechapi e do contrabaixo, que inspiran motivos musicais abstractos». Y añade que “a humanidade da vellez, a desmemoria, o amor e a familia exprésanse en temas máis melódicos e tonais coa dozura da kalimba e a melancolía do saxo soprano”, forxando “ unha música para un texto desapiadado en un mundo sen esperanza».