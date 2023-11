Vaia ritmo! abre la programación escénica de Afundación que llegará a 2600 escolares de Ferrol

La Sede Afundación acogera la primera de las propuestas escénicas para escolares programadas por Afundación en Ferrol. Vaia Ritmo! está dirigida a primero y segundo de Primaria y podrán disfrutarla más de 800 escolares de 16 centros educativos de Ferrol y comarca en las representaciones programadas para mañana miércoles y el próximo 16 de noviembre, con funciones a las 10.00 y a las 12.00 horas.

Vaia Ritmo!, de Odaiko Percussion Group es una propuesta musical que tiene a la percusión como principal protagonista para crear una obra cargada de humor e improvisación que invita a los escolares a interactuar utilizando su creatividad e imaginación. Con esta obra se inaugura la programación escénica para escolares de la Obra Social de ABANCA en Ferrol que llegará este curso a más de 2600 escolares de 27 centros educativos.

Las artes escénicas tienen una especial relevancia dentro de la programación para escolares que diseña cada curso el equipo del área educativa de Afundación con el objetivo de reforzar la formación que los estudiantes reciben en las aulas, promoviendo una educación en valores y competencias transversales que potencia el talento, la autonomía, la solidaridad, la creatividad, la autoestima o el trabajo en equipo. En este sentido, las artes escénicas están consideradas cómo una de las herramientas educativas más útiles para estimular la capacidad de observación de los estudiantes, posibilitar el diálogo y la reflexión y desarrollar habilidades sociales.

Además de las representaciones de Vaia Ritmo!, llegará también a Ferrol el espectáculo de marionetas Pingüin, de Periferia Teatro y premio al mejor espectáculo en el World Art Festival of Puppets de Praga, que aborda las inquietudes a las que se enfrenta un niño ante la llegada de su nuevo hermano, y Hugo, de Naúfragos Teatro, ganadora del premio María Casares al mejor espectáculo para público infantil y familiar en 2022, que aborda el trastorno del espectro autista en la infancia desde la empatía y la sensibilidad, hablando de diversidad, de convivencia y de la belleza de ser diferentes.

Asimismo, la programación elaborada por el Área Educativa de la Obra Social deABANCA también incluye dos representaciones en inglés de la compañía de Face2face Company: Help! (trouble in the jungle), para 5º y 6º de primaria, una comedia interactiva que, además de reforzar el conocimiento del idioma, invita a los estudiantes a reflexionar sobre la conservación y el cuidado del medioambiente y I Spy, una propuesta también participativa y dirigida a estudiantes de ESO.